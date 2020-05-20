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Президентский дворец Абхазии. Архивное фото.

Бжания назначил председателей трех Госкомитетов

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200520/1030177282/Bzhaniya-naznachil-predsedateley-trekh-Goskomitetov-.html

Соответсвующие указы о назначениях глав Государственных комитетов президент Абхазии подписал в среду 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания назначил руководителей трех Государственных комитетов, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответсвии с указами президента:

    • Кама Гогия назначена председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
    • Савелий Читанава - председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
    • Беслан Халваш - председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. 

Таким образом, двое председателей Госкомитетов сохранили свои посты. Савелий Читанава впервые был назначен главой комитета в 2014 году, Гогия - в 2015 году. Беслан Халваш впервые возглавил Госкомитет. 

 



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