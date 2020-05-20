Бжания назначил председателей трех Госкомитетов

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Президент Абхазия Аслан Бжания назначил руководителей трех Государственных комитетов, сообщает пресс-служба главы государства.
В соответсвии с указами президента:
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- Кама Гогия назначена председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
- Савелий Читанава - председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
- Беслан Халваш - председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
Таким образом, двое председателей Госкомитетов сохранили свои посты. Савелий Читанава впервые был назначен главой комитета в 2014 году, Гогия - в 2015 году. Беслан Халваш впервые возглавил Госкомитет.
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