Бжания назначил председателей трех Госкомитетов

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, с начала пандемии в Абхазии было диагностировано 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Длинные очереди выстроились у консультационного пункта по оформлению заграничных паспортов России и гражданства по улице Званба, 9 в Сухуме во вторник, в среду очередь начала сокращаться.