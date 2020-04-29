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Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии

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© Sputnik / Гуния Леон
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20200429/1030006576/Sliyaniya-i-preobrazovaniya-novaya-struktura-Kabmina-Abkhazii.html

Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14.

Согласно указу президента, Госкомитет по курортам и туризму и Госкомитет сельского хозяйства преобразованы в министерства.

Министерство здравоохранения и соцобеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.

Изменениям подверглось Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики. 

Министерство просвещения и Госкомитет по государственной языковой политике слились в Министерство просвещения и языковой политики.

Указ президента о структуре правительства действует до 31 декабря 2020 года.
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