Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии

Согласно указу президента, Госкомитет по курортам и туризму и Госкомитет сельского хозяйства преобразованы в министерства.
Министерство здравоохранения и соцобеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Изменениям подверглось Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики.
Министерство просвещения и Госкомитет по государственной языковой политике слились в Министерство просвещения и языковой политики.
Указ президента о структуре правительства действует до 31 декабря 2020 года.
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