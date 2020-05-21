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В Абхазии почтили память жертв Кавказской войны 

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200521/1030179524/V-Abkhazii-pochtili-pamyat-zhertv-Kavkazskoy-voyny.html

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов отмечают в Абхазии 21 мая.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония возложения цветов к памятнику Махаджиров в честь Дня памяти жертв Кавказской войны прошла в Абхазии 21 мая.

Почтить память тех, кого насильственно выселили со своей родины в период Кавказской войны, пришли президент республики Аслан Бжания, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Александр Анкваб, министр экономики Кристина Озган, вице-президент Бадра Гунба, руководители ведомств и министерств.

  • Президент Аслан Бжания почтил память жертв Кавказской войны
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения цветов памятнику Махаджиров в честь Дня памяти жертв Кавказской войны
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения цветов памятнику Махаджиров в честь Дня памяти жертв Кавказской войны
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Аслан Бжания почтил память жертв Кавказской войны

В 20:30 у памятника Махаджирам Всемирный абхазо-абазинский конгресс проведет церемонию зажжения большой памятной свечи в честь жертв Кавказской войны.

21 мая 1864 года – день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину и поселиться в Турции, Сирии, Иордании и других странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.

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