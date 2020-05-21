На расстоянии и в масках: как в АГУ будут сдавать экзамены и защищать дипломные

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Студенты АГУ должны будут сдавать экзамены и защищать дипломные при строгом соблюдении санитарных норм, рассказала радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик после встречи с педагогическим составом Абхазского государственного университета в четверг 21 мая.

"Нужно подготовить все меры профилактики по коронавирусной инфекции. Возможностей у Абхазского государственного университета достаточно для обеспечения безопасности во время сдачи экзаменов и защиты дипломных работ. С педагогическим составом все вопросы обсуждены, профессорско-преподавательский состав воспринял информацию с пониманием", - отметила она.

Скорик обозначила основные рекомендации, которые должны выполняться во время сдачи экзаменов и защиты дипломных работ: выдерживать социальное расстояние в полтора-два метра, соблюдать обязательный масочный режим, соблюдать основные меры профилактики, в том числе пользоваться антисептиками.

"Теперь нужно отработать с теми студентами, которые придут на защиту дипломных работ. Если будет достигнуто взаимопонимание со стороны студентов, то все будет выполнено так, чтобы ни в коей мере не было возможности возникновения и передачи коронавирусной инфекции. Все вопросы отработаны досконально, и я думаю, что все мероприятия, к которым готовится АГУ, пройдут в нормальном режиме", - сказала Скорик.

Как сообщили в АГУ, некоторые факультеты из-за опасности распространения коронавируса перенесли экзамены на следующий учебный год. О каких факультетах идет речь, не уточняется.

При этом со 2 июня выпускники всех факультетов начнут защищать дипломные работы.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, один пациент умер.

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