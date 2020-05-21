СЭС Абхазии: контактировавшие с больными курсанты останутся на карантине

Если здоровый человек был в контакте с больным COVID-19, выдерживается обязательный 14-дневный карантин с момента установления контакта с инфицированным.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Контактировавшие с больными коронавирусом курсанты будут находиться в обсервационном учреждении Сухума дольше двух недель, заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Скорик отметила, что эпидемиологи будут решать в индивидуальном порядке после дополнительного обследования, кто из контактировавших с заболевшими COVID-19 задержится на карантине в пансионате "Айтар".

"Те, кто контактировал с больными будут находиться в "Айтаре" дольше двух недель, если бы они соблюдали самоизоляцию, ту, которую им предписывали санитарные службы, то все три теста показали бы отрицательный результат. А у нас получается, что сегодня результат отрицательный а завтра слабо-положительный, а послезавтра он уже положительный", - подчеркнула она.

Скорик рассказала, что курсанты, находящиеся на изоляции в пансионате, могли заразиться от своих товарищей, если нарушали условия карантина.

"Такие моменты там есть, только из-за нарушений самими курсантами мер профилактики. То есть они выходили в коридоры, общались на этажах со своими сокурсниками и со студентами других вузов, в том числе из того вуза где были случаи заболевания", - добавила она.

При этом главный санитарный врач сообщила, что эпидемиологическая ситуация в республике пока находится под контролем.

"Вспышка заболевания коронавируса контролируема со стороны санитарной службы, мы проводим обследования курсантов", - подчеркнула Скорик.

Работа медиков в гостинице "Айтар" продолжится до последнего больного, проинформировала Людмила Скорик.

Она призвала население Абхазии избегать мест массового скопления людей, обязательно соблюдать меры личной защиты, носить маски и дезинфицировать руки.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, один пациент умер.

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