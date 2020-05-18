СЭС Абхазии призвала сообщать о нарушителях самоизоляции на горячую линию Минздрава

По данным СЭС республики, с апреля 2020 года коронавирусная инфекция была выявлена у 21 пациента.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик призвала население Абхазии сообщать о нарушителях режима самоизоляции на телефон горячей линии Минздрава.

По ее словам, это необходимо, потому что данные всех въезжающих в Абхазию граждан фиксируются на границе, но не редко их прописка, указанная в паспорте, не совпадает с действительным местом проживания.

"Нам передают их паспортные данные, но иногда эти лица не проживают по месту своей регистрации. Если будут такие сознательные граждане, которые будут сообщать о том, что тот или иной прибывший в Абхазию человек не соблюдает карантин, то у служб будет намного меньше работы", - сказала Скорик.

Единый многоканальный номер контактного центра Минздрава Абхазии - 0303, для абонентов, звонящих с городских номеров, работает многоканальный телефон +7 940 789 03 03.

Она добавила, что пока не удастся отследить все контакты семьи из Сухума, состоящей из трех человек, у которых был выявлен коронавирус, эпидемиологическая обстановка в республике будет неблагополучной.

Главный санитарный врач страны напомнила о необходимости соблюдения всех мер безопасности: использовать медицинские маски, систематически дезинфицировать руки и не участвовать в массовых мероприятиях.

"Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим в виду того, что работает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, профессионалы, которые отслеживают контакты тех лиц, у которых был выявлен коронавирус. На сегодняшний день за все время обследований – с апреля, когда мы начали диагностику, выявлен 21 больной", - отметила Скорик.

За весь период введения карантина в Абхазии на самоизоляции в общей сложности находилось около 800 человек.

Скорик уверяет, что специалисты СЭС поддерживают с ними контакты по телефону, а также совместно с сотрудниками МВД проверяют достоверность информации, которую прибывшие в республику граждане предоставили на границе.

Скорик также отметила, что в лечении каждого пациента применяется индивидуальный подход, и протоколы лечения согласованы с Минздравом России и Всемирной организацией здравоохранения. Для кого-то это заболевание проходит спокойно, к примеру, как в случае с курсантами российских вузов, вернувшихся в Абхазию за последние недели. Настоящим испытанием, по ее мнению, коронавирус может стать для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Говорить о том, что всех лечат одинаково, некорректно, подчеркнула она.

По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 17 мая, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

В воскресенье 17 мая тестирование на коронавирус, по сообщению оперштаба, прошли 73 человека, из-за большого количества проб результаты ожидаются в понедельник 18 мая.

С апреля по 18 мая было проведено более 730 тестов на коронавирусную инфекцию.

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