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По медпоказаниям: кто имеет право на выезд в Россию и что для этого нужно

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200522/1030189633/Po-medpokazaniyam-kto-imeet-pravo-na-vyezd-v-Rossiyu-i-chto-dlya-etogo-nuzhno.html

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции обе государственные границы Абхазии были закрыты в конце марта 2020 года. Однако есть категории людей, которым необходима экстренная или плановая медицинская помощь в учреждениях России.

Какие документы необходимо иметь гражданам, отправляющимся на лечение в Россию, для пересечения границы, какие органы отвечают за организацию выезда этой категории граждан, рассказала на радио Sputnik замминистра здравоохранения Алиса Ардзинба.

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Для граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, которые нуждаются в лечении за границей, для выезда необходимо иметь справки от Минздрава и Министерства иностранных дел Абхазии, рассказала на радио Sputnik заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба. 

У граждан РФ без российской прописки порядок получения разрешения на выезд более упрощенный.

По словам Ардзинба, эта категория людей обращается в Министерство иностранных дел республики, где им на основании российского внутреннего или заграничного паспорта готовят свидетельство о возвращении на родину. Подразумевается, что у них уже есть на руках медицинские справки, подтверждающие факт прохождения ими планового лечения в России. 

Другая ситуация с гражданами, которые прописаны в России, но в данный момент проживают в Абхазии.

"Эта категория граждан обращается в Минздрав и в МИД, их вносят в базу. Затем эти списки перенаправляют в компетентные органы Российской Федерации", - подчеркнула Ардзинба.

Если же у гражданина только сейчас возникла необходимость в получении экстренной помощи в России, то он в первую очередь должен обратиться в Минздрав Абхазии.

Здание кабмина. Архивное фото.
© Sputnik Томас Тхайцук
МИД Абхазии: выезжающие на лечение в Россию должны предоставить пакет документов

"Порядок абсолютно тот же. Единственная оговорка: если пациент экстренный, нужна срочная операция, то ему необходимо прийти в Минздрав, чтобы Минздрав урегулировал вопрос, примут ли его в том медучреждении, в которое он направляется, то есть нужно четко знать, что там их ждут. После получения справки от Минздрава, гражданин идет в МИД и получает там разрешение на выезд", - подчеркнула замминистра здравоохранения.

Во всех случаях гражданину, который выезжает, необходимо иметь направление из Министерства здравоохранения Абхазии и справку на выезд от Министерства иностранных дел.

"Два органа, которые компетентны в данной ситуации - Минздрав и МИД. Один орган подтверждает потребность в получении медицинской помощи, другой - обеспечивает переход границы", - добавила Ардзинба.

Если у человека, который нуждается в экстренной или плановой медицинской помощи, нет российского гражданства, а только абхазское, то он на период карантина не сможет выехать на лечение в Россию.

Без статистики

Сказать, сколько человек выезжает за получением медицинской помощи на территории России, в ведомстве затрудняются. Дело в том, что Минздрав ведет списки только по тем гражданам, которые имеют российское гражданство и постоянную прописку в России. К тому же не все, кто выезжает, обращаются в Минздрав.

"Ежедневно обращаются граждане, ежедневно списки меняются. И к тому же не всегда граждане, которые выезжают на территорию России, делают это через Министерство здравоохранения. Но в сложившихся условиях мы о них узнаем. Следовательно для нас фактом их внесения в список является их обращение. Поэтому сказать, что их 10,15 или 100 человек, я не могу. Список ежедневно пополняется. Есть два списка. Один - учет граждан с постоянной пропиской на территории Российской Федерации, другой - учет тех, кто просто пересекает границу по российским загранпаспортам. Мы этот список ведем просто для себя, для внутренней отчетности", - сказала замминистра здравоохранения.

© Sputnik
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Как известно, все въезжающие на территорию Абхазии должны проходить 14-дневный карантин. Но, если человек регулярно, раз в неделю выезжает на получение медицинской помощи, то соответственно о двухнедельной самоизоляции речи быть не может. Карантин он должен соблюдать только в рамках того периода, когда он находится на территории Абхазии.

"Если человеку нужно раз в неделю ездить, например, на гемодиализ, то, конечно, мы не можем требовать карантинных мероприятий в полном объеме. Пациент не может пребывать на двухнедельном карантине, если у него есть потребность в получении очередной процедуры. Другое дело с теми гражданами, которые выезжают раз в месяц или же по экстренным показаниям. При этом обязательно нужно указать, что для тех граждан, которые пересекают границу раз в неделю, карантинные мероприятия, конечно же, сохраняются в промежутках между выездами. То есть гражданин не может гулять остальные шесть дней по улицам. Нет. Он точно так же должен соблюдать карантин", - пояснила Ардзинба.

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