По медпоказаниям: кто имеет право на выезд в Россию и что для этого нужно

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции обе государственные границы Абхазии были закрыты в конце марта 2020 года. Однако есть категории людей, которым необходима экстренная или плановая медицинская помощь в учреждениях России.

Какие документы необходимо иметь гражданам, отправляющимся на лечение в Россию, для пересечения границы, какие органы отвечают за организацию выезда этой категории граждан, рассказала на радио Sputnik замминистра здравоохранения Алиса Ардзинба.

Sputnik

Для граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, которые нуждаются в лечении за границей, для выезда необходимо иметь справки от Минздрава и Министерства иностранных дел Абхазии, рассказала на радио Sputnik заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.

У граждан РФ без российской прописки порядок получения разрешения на выезд более упрощенный.

По словам Ардзинба, эта категория людей обращается в Министерство иностранных дел республики, где им на основании российского внутреннего или заграничного паспорта готовят свидетельство о возвращении на родину. Подразумевается, что у них уже есть на руках медицинские справки, подтверждающие факт прохождения ими планового лечения в России.

Другая ситуация с гражданами, которые прописаны в России, но в данный момент проживают в Абхазии.

"Эта категория граждан обращается в Минздрав и в МИД, их вносят в базу. Затем эти списки перенаправляют в компетентные органы Российской Федерации", - подчеркнула Ардзинба.

Если же у гражданина только сейчас возникла необходимость в получении экстренной помощи в России, то он в первую очередь должен обратиться в Минздрав Абхазии.

"Порядок абсолютно тот же. Единственная оговорка: если пациент экстренный, нужна срочная операция, то ему необходимо прийти в Минздрав, чтобы Минздрав урегулировал вопрос, примут ли его в том медучреждении, в которое он направляется, то есть нужно четко знать, что там их ждут. После получения справки от Минздрава, гражданин идет в МИД и получает там разрешение на выезд", - подчеркнула замминистра здравоохранения.

Во всех случаях гражданину, который выезжает, необходимо иметь направление из Министерства здравоохранения Абхазии и справку на выезд от Министерства иностранных дел.

"Два органа, которые компетентны в данной ситуации - Минздрав и МИД. Один орган подтверждает потребность в получении медицинской помощи, другой - обеспечивает переход границы", - добавила Ардзинба.

Если у человека, который нуждается в экстренной или плановой медицинской помощи, нет российского гражданства, а только абхазское, то он на период карантина не сможет выехать на лечение в Россию.

Без статистики

Сказать, сколько человек выезжает за получением медицинской помощи на территории России, в ведомстве затрудняются. Дело в том, что Минздрав ведет списки только по тем гражданам, которые имеют российское гражданство и постоянную прописку в России. К тому же не все, кто выезжает, обращаются в Минздрав.

"Ежедневно обращаются граждане, ежедневно списки меняются. И к тому же не всегда граждане, которые выезжают на территорию России, делают это через Министерство здравоохранения. Но в сложившихся условиях мы о них узнаем. Следовательно для нас фактом их внесения в список является их обращение. Поэтому сказать, что их 10,15 или 100 человек, я не могу. Список ежедневно пополняется. Есть два списка. Один - учет граждан с постоянной пропиской на территории Российской Федерации, другой - учет тех, кто просто пересекает границу по российским загранпаспортам. Мы этот список ведем просто для себя, для внутренней отчетности", - сказала замминистра здравоохранения.

Как известно, все въезжающие на территорию Абхазии должны проходить 14-дневный карантин. Но, если человек регулярно, раз в неделю выезжает на получение медицинской помощи, то соответственно о двухнедельной самоизоляции речи быть не может. Карантин он должен соблюдать только в рамках того периода, когда он находится на территории Абхазии.

"Если человеку нужно раз в неделю ездить, например, на гемодиализ, то, конечно, мы не можем требовать карантинных мероприятий в полном объеме. Пациент не может пребывать на двухнедельном карантине, если у него есть потребность в получении очередной процедуры. Другое дело с теми гражданами, которые выезжают раз в месяц или же по экстренным показаниям. При этом обязательно нужно указать, что для тех граждан, которые пересекают границу раз в неделю, карантинные мероприятия, конечно же, сохраняются в промежутках между выездами. То есть гражданин не может гулять остальные шесть дней по улицам. Нет. Он точно так же должен соблюдать карантин", - пояснила Ардзинба.

Читайте также: