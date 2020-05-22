Минздрав Абхазии о тестировании Аслана Бжания на COVID-19: результаты отрицательные

Аслан Бжания 5 мая отправился в первую рабочую поездку за границу в качестве президента Республики Абхазия.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Абхазская делегация в ходе официального визита руководства в Россию находилась в достаточно жестких условиях изоляции, сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на пресс-конференции, организованной движением "Мы – Вместе" в пятницу 22 мая.

"По возвращении строго соблюдался режим самоизоляции президентом республики. Никаких симптомов болезни нет, и результаты проведенных анализов отрицательные", - рассказал Цахнакия, отвечая на вопрос журналистов.

Заместитель главы администрации президента Джансух Нанба также подтвердил, что делегация соблюдала все правила во время визита в Москву.

"Выезд руководства республики в Россию, безусловно, имел очень важное значение для нашей страны, при этом были соблюдены все меры предосторожности для того, чтобы руководители не были инфицированы и не привезли инфекцию сюда. Были проведены процедуры по тестированию", - сказал он.

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Аслан Бжания 5 мая отправился в первую рабочую поездку за границу в качестве президента Республики Абхазия. Главу государства в поездке сопровождали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

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