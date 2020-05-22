Убийства, похищения и разбои: Бжания поручил МВД отчитаться за пять лет

Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и министра внутренних дел республики Дмитрия Дбар состоялась в пятницу 22 мая.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания дал указания министру внутренних дел Дмитрию Дбар подготовить списки громких убийств и похищений людей, сообщает телеканал "Абаза-ТВ".

По поручению главы государства, списки по убийствам и похищениям должны охватывать период с 2015 по 2020 годы.

"Сколько произошло убийств, сколько преступлений по убийствам раскрыто, кто расследовал эти дела, где в настоящее время находятся осужденные", - подчеркнул глава государства.

Информация по похищениям должна содержать данные о количестве похищенных людей, о тех, кто расследовал дела и кто понес за это наказание. Аналогичную информацию необходимо собрать и по разбойным нападениям, отметил Аслан Бжания.

Глава государства также поручил составить список всех награжденных оружием МВД.

"Необходимо подготовить список с 2015 по 2020 годы, кто был поощрен наградным оружием Министерства внутренних дел. Нужно тщательно изучить список, если в нем окажутся лица с криминальным прошлым или с криминальным настоящим, оружие изъять в пользу государства", - сказал президент на встрече с главой МВД.

Президент отметил, что граждане Абхазии ждут обеспечения правопорядка в стране, поэтому поставленная задача должна быть выполнена.

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