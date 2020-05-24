В узком кругу: мусульмане Абхазии отметили Ураза-Байрам

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Религиозный мусульманский праздник Ураза-Байрам верующие Абхазии отметили, соблюдая предписания руководства страны, направленные на борьбу с коронавирусом, рассказал председатель Единого духовного управления Абхазии, муфтий Тимур Дзыба.

Дзыба также отметил, что в Ураза-Байрам все верующие, как взрослые, так и дети, обязаны выходить на общую молитву и провести это праздник в кругу мусульман, а по возвращению домой отметить это событие у себя дома, но на этот раз была одна особенность.

"Исполняя распоряжение руководства страны, а также согласно нашей религии, законов Всевышнего, касательно нашей безопасности мы соблюдаем карантин и в течение полутора месяцев массово не собирались в мечети. Мы совершали все обязательные молитвы, но в количестве трех-четырех человек из числа сотрудников Единого духовного управления. Этот праздничный день мы также проводили в ограниченном составе. В прошлые годы мы с разрешения администрации города занимали даже часть тротуара во время молитв, так как все желающие не помещались внутри мечети и на ее территории", - поделился Дзыба.

Муфтий подчеркнул, что мусульмане всего мира, в том числе, Абхазии отнеслись с пониманием к ограничительным мерам и следовали всем предписаниям.

"Эпидемия коронавируса затронула по всему миру и мусульман, которые испытывают определенные трудности. Многие коллективные молитвы, которые предписаны в этот месяц, были отменены. Люди совершали их у себя дома. В духовном центре мусульман – это в Мекке Саудовской Аравии, где находятся святыни мусульман, даже там ученые призвали на время не собираться массово, чтобы избежать распространения вируса", - сказал он.

История праздника Ураза-Байрам уходит вглубь тысячелетий, праздник отмечается после завершения священного для мусульман месяца Рамадан. В этот период тем верующим, которым позволяет состояние здоровья, предписано соблюдения поста.

"Как и во всем мире, мусульмане Абхазии соблюдали пост в течение месяца. Сегодня в воскресенье мы празднуем окончание поста. Для нас это не праздник по случаю окончания самого поста, мы не этому радуемся. Как сказал наш имам Салих Кварацхелия, мы ждали этот месяц, как дорого друга и гостя, который приходит к нам. Поэтому мы празднуем возможность соблюдения поста и то, что нам Аллах дал такую возможность", - подчеркнул он.

Ураза-байрам - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.

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