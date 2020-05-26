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Первый прием: президент Абхазии встретился с гражданами

© Foto / apsnypress
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200526/1030210024/Pervyy-priem-prezident-Abkhazii-vstretilsya-s-grazhdanami.html

Аслан Бжания был избран президентом Абхазии на повторных выборах, состоявшихся 22 марта. Церемония инаугурации прошла 23 апреля. 

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел первый прием граждан по личным вопросам с момента встпуления в должность главы государства, сообщает пресс-служба.

"Часть обращений к главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на встрече с президентом граждане также просили оказать содействие в решении общественно-значимых проблем, таких как реконструкция объектов здравоохранения и социальной сферы.

Повторные выборы президента состоялись 22 марта. На пост президента на седьмых по счету выборах главы Абхазии претендовали три кандидата – лидер оппозиционного блока Аслан Бжания, лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Аслан Бжания выиграл, набрав 56,5% голосов. Церемония инаугурации главы государства прошла 23 апреля. 

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