Первый прием: президент Абхазии встретился с гражданами

Аслан Бжания был избран президентом Абхазии на повторных выборах, состоявшихся 22 марта. Церемония инаугурации прошла 23 апреля.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел первый прием граждан по личным вопросам с момента встпуления в должность главы государства, сообщает пресс-служба.

"Часть обращений к главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на встрече с президентом граждане также просили оказать содействие в решении общественно-значимых проблем, таких как реконструкция объектов здравоохранения и социальной сферы.

Повторные выборы президента состоялись 22 марта. На пост президента на седьмых по счету выборах главы Абхазии претендовали три кандидата – лидер оппозиционного блока Аслан Бжания, лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Аслан Бжания выиграл, набрав 56,5% голосов. Церемония инаугурации главы государства прошла 23 апреля.

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