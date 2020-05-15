Бжания о проблемах в экономике Абхазии: российские друзья обещали оказать поддержку

Президент Абхазии Аслан Бжания и вице-премьеры Правительства республики Кристина Озган и Владимир Делба провели ряд рабочих встреч в Москве в начале мая 2020 года.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Российские друзья обещали оказать поддержку экономике Абхазии, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, сказал президент Аслан Бжания в эфире Абхазской государственной телерадиокомпании.

"Если состояние дел останется таким же как сейчас, то из собственной доходной части государственного бюджета может выпасть чуть больше двух миллиардов рублей. Бюджет пенсионного фонда может составить около 300 миллионов рублей. Безусловно, это очень серьезные потери. У меня недавно была поездка в Москву, и наши российские друзья обещали нам оказать поддержку", - сказал Бжания.

Президент подчеркнул, что как бы ни складывалась ситуация в Абхазии, обязательства государства будут выполняться.

Обязательства по заработной плате также будут выполнены, несмотря на снижение уровня сбора налогов по стране.

"Если ограничительные меры продолжатся, а они должны быть продолжены, значит, тенденция будет к ухудшению. Но это никого из нас не должно пугать", - отметил Бжания.

Президент добавил, что ситуация, в которой оказалась сегодня Абхазия, усложнилась в связи с эпидемией коронавируса и власти предпринимают необходимые меры для того, чтобы локализовать последствия этой большой беды.

Государство по мере возможностей будет оказывать помощь аграриям и содействие в решении их насущных проблем. В ближайшее время население страны проинформируют о том, какие предпринимаются меры, какое в целом положение дел в государстве и какой комплекс антикризисных мер принят для выхода из текущего периода с наименьшими потерями, заверил президент.

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