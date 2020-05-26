Более 50 жителей Абхазии вернулись в республику из Грузии

На границе с Грузией граждан встречают сотрудники пограничной и таможенной служб, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты СЭС и медики Галского ЦРБ.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Пятьдесят один гражданин Абхазии вернулся домой из Грузии, поделилась данными к 15:00 вторника 26 мая главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Пропуск происходит регламентированно и в спокойном режиме. Сначала врачи Галской ЦРБ проверяют наличие или отсутствие у прибывающих людей симптоматики коронавирусной инфекции, после чего они проходят необходимую процедуру для пересечения границы. Если все в рамках законодательства Абхазии, осуществляется их пропуск через пограничный пост", - отметила Скорик.

Он добавила, что большая часть граждан переходят границу в медицинских масках и перчатках. Тех, у кого нет средств защиты, обеспечивают медики. Специалисты берут биологический материал у граждан для дальнейшего исследования на коронавирус в сухумской лаборатории.

Сотрудники МВД Абхазии фиксируют данные прибывающих в республику из Грузии людей, среди которых не только жители Галского района, но из Очамчыры и Ткуарчала. Милиционеры уточняют соответствие места прописки граждан и фактического их проживания в настоящий период.

Каждому вручают памятки о том, как нужно себя вести на самоизоляции и какие меры предосторожности соблюдать. За тем, как граждане будут придерживаться этих правил, будут следить участковые инспекторы.

На момент пересечения границы ни у кого не было выявлено симптомов заболевания.

По словам Скорик, решение о даче согласия на возвращение граждан Абхазии из Грузии было принято коллегиально руководством страны. Обусловлено это было тем, что люди находились на территории соседнего государства около двух месяцев, и их финансовое положение значительно ухудшилось.

Скорик также рассказала, что не все граждане выехали в соседнее государство для получения медицинской помощи, многие ездили туда на похороны родственников или же по другим личным причинам, но после введения карантина и закрытия границ были вынуждены там остаться.

"Действительно, находящиеся за пределами своей республики люди просто обнищали и не знали, где им дальше проживать. Такая необходимость назрела. Сначала предполагали, что возвращению подлежат только те, кто там проходил лечение или медицинскую диагностику, но мы видим, что контингент шире, так как среди этих людей есть и те, кто официально пересек границу по другим случаям", - сказала главный санитарный врач Абхазии.

Государственная граница Абхазии по реке Псоу была закрыта 14 марта по поручению действующего в тот период и.о. президента Абхазии Валерия Бганба.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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