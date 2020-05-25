Еще один пациент выписан из больницы Гудауты после лечения от COVID-19

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Еще один курсант был выписан из Гудаутской больницы после прохождения лечения от коронавируса, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Пятьдесят человек были протестированы на коронавирусную инфекцию за последние сутки, ни один случай заражения не подтвержден.

Отмечается, что из пансионата "Айтар" в Сухуме домой было отпущено 14 курсантов, которые находились там на обязательном карантине: пять курсантов по линии Минобороны и девять - от Министерства внутренних дел.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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