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Еще один пациент выписан из больницы Гудауты после лечения от COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (507)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200525/1030204595/Esche-odin-patsient-vypisan-iz-bolnitsy-Gudauty-posle-lecheniya-ot-COVID-19.html

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Еще один курсант был выписан из Гудаутской больницы после прохождения лечения от коронавируса, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Пятьдесят человек были протестированы на коронавирусную инфекцию за последние сутки, ни один случай заражения не подтвержден.

Отмечается, что из пансионата "Айтар" в Сухуме домой было отпущено 14 курсантов, которые находились там на обязательном карантине: пять курсантов по линии Минобороны и девять - от Министерства внутренних дел.

 Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (507)


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