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Из числа избранных: история актера Ивана Кокоскериа

© Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030216168/Iz-chisla-izbrannykh-istoriya-aktera-Ivana-Kokoskeria.html

27 мая исполняется 105 лет со дня рождения Народного артиста Абхазии Ивана Харитоновича Кокоскериа.

Иван Кокоскериа был обычным пятнадцатилетним юношей из села Отхара, когда его встретил известный просветитель Кондрат Дзидзария и, обнаружив в нем хорошие способности к музыке, забрал учиться в Сухум.

Арифа Капба, Sputnik

Учиться музыке

Этот был далеко не единственный такой случай: дело в том, что с 1928 года Кондрат Дзидзария по поручению высшего руководства ССР Абхазия занимался поиском талантливой молодежи в селах. Объездив много деревень, он выбирал самых музыкальных, тех, кто умел играть на инструментах, кто хорошо танцевал, кто отличался хорошим голосом, тембром, в конце концов, тех, кто был просто необычайно красив и выделялся своей внешностью. Впоследствии все эти юноши и девушки, найденные Кондратом Дзидзария в абхазских селах, стали цветом национальной музыкальной и театральной культуры.

© Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
Двадцатилетний Иван Кокоскериа

 

"Я считаю, ему посчастливилось, что он попал в это число избранных, - рассказывает дочь Ивана Кокосериа - Зуля Ивановна Кокосериа, - когда его проверили, обнаружилось, что он великолепно пел, великолепно танцевал, и пятнадцатилетним юношей он приехал в Сухум, поступил в музыкальное училище".

Это был 1931 год. При училище существовала драматическая студия, в которой Иван Кокоскериа также учился до 1935 года. Директором студии был Иван Кортуа. Получалось, что Иван Кокосериа одновременно учился и музыке, и актерскому мастерству. В дальнейшем в его профессиональной деятельности эти два вида искусства всегда были неразрывно связаны друг с другом.

© Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
Иван Кокоскериа с друзьями и их детьми

 

Сценические роли

На сцену Иван Кококсериа впервые вышел в 1936 году в роли Кубрыца в спектакле "Сеидык" по произведению Самсона Чанба.

Дальше было еще много разных ролей в постановках Абхазского драматического театра - от комедийных, до трагедийных.

Среди образов Кокоскериа - Кассио в "Отелло" по Уильяму Шекспиру, Коте в спектакле "Ханума", роль Вурма в постановке по Шиллеру "Коварство и любовь", Асланбей в спектакле "Черный гости" по Гулиа и несколько десятков других. О том, как играл Иван Харитонович в этих спектаклях, сегодня мы прежде всего можем судить по отзывам знатоков истории театра, таких как Михаил Лакербай или Алексей Аргун.

Лакербай особо отмечал игру Кокоскериа в спектакле "Черные гости", который поставил один из корифеев абхазского театра режиссер Азиз Агрба.

  • Сценические роли Ивана Кокоскериа
    © Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
  • Сценические роли Ивана Кокоскериа
    © Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
  • Сценические роли Ивана Кокоскериа
    © Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
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© Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
Сценические роли Ивана Кокоскериа
"В его исполнении Аслан - озлобленный бесчестный выродок, готовый идти на самое гнусное преступление в интересах своих хозяев. Приятно отметить, что у артиста на высоком уровне культура речи, отточенность, непринужденность и легкость дикции", - пишет об игре Кокоскериа Михаил Лакербай.

В свою очередь Алексей Аргун особо выделял из всех ролей, сыгранных Кокосериа, роль Вурма из спектакля "Коварство и любовь" по Шиллеру, считая, что Иван Харитонович сумел блестяще воссоздать особо яркий, выпуклый характер своего героя.

Музыкальные роли

Дочь Ивана Харитоновича Зуля Кокоскериа считает для себя невозможным и неправильным давать какие-то оценки работе отца, его ролям, но с удовольствием вспоминает, как отец приводил ее с сестрами в театр, сажал в определенные места и просил их вести себя как можно тише. Впрочем, нужды в этом не было, зная довольно строгий характер отца, а также законы театра, в котором они многократно бывали, девочки понимали, что по-другому невозможно.

Зуля Ивановна смотрела много, если не все, спектакли с участием ее отца, но  особенно хорошо врезалась в память постановка "Медвежий лог", в которой Иван Кокоскериа играл роль Иразана, а также его роль в спектакле "Голый король". Обе эти роли музыкальные – актер, который их исполняет, должен был петь на сцене, а петь Кокоскериа и любил, и по-настоящему умел.

"Я помню, как дирижер из оркестровой ямы дал ему знак палочкой "вступай", и он исполнил свою партию, а в "Голом короле" у него был прекрасный дуэт с Софой Агумаа", - рассказывает Зуля Ивановна.

© Foto / из архива театра
Хор Абхазского педагогического училища

Музыка, народные песни и игра на народном музыкальном инструменте апхиарца были другой важнейшей составляющей жизни Ивана Кокосериа. Он виртуозно играл на апхиарца и обучал этому студентов училища.

Также под управлением Ивана Харитоновича в Абхазском педагогическом училище существовал абхазо-грузинский хор. Сохранилась фотография 1940 года, на которой в центре сидит молодой, красивый, статный Иван Харитонович в окружении своих учениц и учеников из хора.

Времена, когда Иван Кокоскериа играл в театре, были эпохой звезд абхазского театра, таких как Леварса Касландзиа, Шарах Пачалиа, Азиз Агрба, Анна Аргун-Коношок, Минадора Зухба и многих других. Спектакли шли и по субботам, и по воскресеньям, были и утренними, и вечерними, что называется, театральная жизнь била ключом, но жизнь артистов была яркой и вне театра. Они много общались семьями, бывали друг у друга в гостях, за долгими застольями, где умели рассказать историю и хорошо пошутить.

Из жизни в "итальянском дворике"

Иван Кокосериа был красивым, статным человеком. Он был трижды женат. От первого брака у него были дочь и сын, и четыре дочери от последнего брака, одной из которых и является Зуля Ивановна. Она говорит, что в их семье никогда не разделяли детей от разных браков, все любили друг друга и очень уважали.

© Foto / из архива Абхазского государственного драматического театра
Иван Кокоскериа с женой , сестрой жены , тёщей и дочерью Зулей

"Отец был человеком строгих правил, воспитывал нас согласно абхазским обычаям, никогда ничего не повторял дважды, нам было все понятно с первого раза. Тогда в новинку был кофе, пили его больше на набережной мужчины, чаще армяне, греки, турки, мы, абхазцы, тогда еще не пили кофе, он был такой непонятной новинкой для нас, и помню отец даже часто говорил, когда хотел отругать:"Может, еще кофе начнешь пить?!" - улыбается Зуля Ивановна.

Еще она с большой любовью вспоминает так называемый "итальянский дворик" в Сухуме, где они жили. Их квартира была продолжением того дома, в которой некогда фасадную часть занимала семья Нестора Лакоба.

"Папа был очень аккуратным человеком. К завтраку он всегда приходил уже полностью одетым, даже в галстуке", - вспоминает Зуля Ивановна.

Также она рассказывает любопытные истории из детства в том самом дворе. Например, о продавщице-гречанке, которая часто заглядывала в их дворик с корзинкой, закрепленной на спине. Там у нее были на продажу мацони, рыба, свежая зелень, все разложено аккуратно, пот отсекам, разделенным фанерой. Довольно тяжелая ноша для хрупкой женщины. "Так вот она приносила свои продукты в наш двор и кричала: "Мацони! Рыба!". А мы, дети, любители пошалить, кричали ей сверху:"Сюда, сюда, к нам!" И она, бедная, поднималась наверх со своей тяжелой ношей, уверенная, что нашла покупателей. И когда отец обнаружил наши эти выходки, он был очень сердит, отругал нас, сказал:"Ей ведь так тяжело ходить с этой корзинкой, а вы чем тут занимаетесь?!" Пристыженные, мы больше так не делали".

Хранительница театральной истории

Сегодня дочь Ивана Кокосериа Зуля Ивановна работает в доме-музее Дмитрия Гулиа, а также уже много лет трудится в театральном музее. Именно к ней приходят все те, кому интересно увидеть старые фотографии с постановок, услышать историю актеров, увидеть их на снимках.

Много раз я лично обращалась к ней за информацией и уточнениями, и каждый раз поражаюсь тому, как аккуратно и любовно у нее хранятся фотографии всех актеров. Каждый актер имеет свою папку, в папке отдельно завернуты в бумагу фото разных типов: одни сценические, другие семейные, третьи с гастролей, четвертые с коллегами – и так на каждого артиста.

Я часто слышу от нее фразу:"Каждый раз, приходя сюда, я извиняюсь перед этими великими актерами, что их фото еще не висят на стенах театра, а стоят тут". Такое трепетное отношение ведь неспроста, для нее это и часть личной семейной истории, истории ее отца и его потрясающих друзей и коллег, старших товарищей.

Актер Иван Кокоскериа прожил по кавказским меркам недолгую жизнь, всего 62 года. Его не стало в марте 1978 года – подвело сердце. До конца жизни он служил родному театру, а это более сорока лет.

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