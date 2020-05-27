Глава Сухума продлил освобождение бизнесменов от платы за аренду муниципальных помещений

Предприниматели, арендующие муниципальное имущество и не имеющие задолженности, особождаются от платы за аренду за май и половину июня.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Глава Сухума освободил от арендной платы за май предпринимателей, арендующих муниципальное имущество и не имеющих задолженности, соответсвеющее распоряжение подписал глава администрации Сухума Беслан Эшба.

"Субъекты предпринимательства, предоставляющие услуги общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие муниципальное имущество у администрации города Сухум и у муниципальных учреждений, освобождены от арендной платы за май и до 15 июня 2020 года", - говорится в сообщении на сайте администрации столицы.

Меры поддержки касаются только тех предпринимателей, которые не имеют задолженности по арендным платежам перед администрацией Сухума на 1 марта 2020 года, а также не сдают его в субаренду.

Распоряжение направлено на "минимизацию негативных последствий от введения ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19", а также служит в качестве дополнительной меры поддержки для восстановления финансово-хозяйственной деятельности предприятий города Сухум.

30 апреля быший и.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал распоряжение, освобождающее бизнесменов, арендующих у администрации Сухума муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 18 марта по 1 мая 2020 года. Тем же распоряжением оплата за приватизированные объекты муниципального имущества была отсрочена до 1 июля 2020 года.