18:56 27 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.06
  • EUR77.91
Поиск
Лечение цитрусовых от мраморного клопа

На борьбу с вредителями: Россия выделит Минсельхозу Абхазии 117 миллионов рублей

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15310
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030217899/Na-borbu-s-vreditelyami-Rossiya-vydelit-Minselkhozu-Abkhazii-117-millionov-rubley.html

Пресс-конференция исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалия прошла в Абхазской телерадиокомпании в среду 27 мая.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Дополнительную помощь Минсельхозу Абхазии для борьбы с вредителями и на лечение сельхозкультур выделит Россия, рассказал и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия.

"Бюджет Минсельхоза в этом году очень скудный, он составляет всего 15 миллионов рублей. 27 апреля 2020 года было подписано решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией", - подчеркнул Амиран Какалия.

Согласно этому документу, на борьбу с сельскохозяйственными вредителями Россия выделит Абхазии более 117 миллионов рублей, средства будут затрачены на уничтожение вредителей, а также на лечение сельхозкультур, которым вредители нанесли ущерб.

"Сейчас мы готовим проекты контрактов, эти деньги поступят на расчетный счет Минфина Абхазии, и мы приступим к работам. 117 миллионов мы распределили на два этапа, на первое и второе полугодие 2020 года мы предусмотрели восемь миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа. Но в связи с тем, что деньги не поступили весной, а на механический сбор мы опоздали, поэтому восемь миллионов будем расходовать осенью", - проинформировал министр.

По заключению международных организаций, работающих в республике, количество особей мраморного клопа сократилось на 54% по сравнению с последними годами, рассказал и.о. министра сельского хозяйства.

© CC0
Клопы, бабочки, долгоносики: Абхазия потратит 15 миллионов на борьбу с вредителями

"Механический сбор является самым эффективным способом. Что касается химических препаратов, ранее через представителя президента Абхазии в международных организациях Зураба Лакербая республика получила около 10 тысяч литров препаратов. Это очень рискованное дело, потому что мы раздаем химикаты фермерам", - подчеркнул он.

По словам министра, необходимо создать специализированные рабочие группы, которые должны быть должным образом обучены работе с химикатами.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Репетиция спасения: тренировки МЧС Абхазии
Операция "Пламя": как готовят спасателей Абхазии
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться