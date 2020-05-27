Какалия: Абхазии нужна сельскохозяйственная перепись

Министерство сельского хозяйства Абхазии было реорганизовано в Госкомитет в конце прошлого года, в апреле 2020 ведомство вновь обрело статус министерства.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Минсельхоз планирует ввести новую базу данных, на сегодня в стране зарегистрировано всего лишь 33 крестьянско-фермерских хозяйства, рассказал и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 27 мая.

"Нам необходимо провести сельскохозяйственную перепись. Вы знаете, что Минсельхоз России оказывает безвозмездную гуманитарную помощь, в прошлом году около пяти тонн препаратов выделили Абхазии против мраморного клопа, более 130 ранцевых опрыскивателей. В этом году 4800 литров препарата, 120 ранцевых опрыскивателей", - сказал и.о. министра.

Он также рассказал, что в этом году Россия выделит Минсельхозу 117 миллионов рублей для борьбы с вредителями и на лечение сельхозкультур.

Реорганизация Министерства сельского хозяйства в Государственный комитет по сельскому хозяйству была большой ошибкой, отметил он.

"Это помешало нашей работе. Республика Абхазия является аграрной и туристической страной, нужно сделать все для того, чтобы аграрный сектор возродился", - заявил Какалия.

И.о. министра с удовлетворением сказал, что 27 апреля текущего года указом президента Госкомитет вновь реорганизован в Министерство сельского хозяйства.

Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба 28 октября 2019 года утвердил новую структуру Кабинета министров республики. Среди прочих изменений Министерство сельского хозяйства было реорганизовано в Госкомитет по сельскому хозяйству.

Читайте также: