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Посещение распределительного центра Абхазпродэкспорт

Амиран Какалия: проект "Абхазпродэкспорт" оставляет желать лучшего

© Фото : Пресс-служба Президента
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030218602/Amiran-Kakaliya-proekt-Abkhazprodeksport-ostavlyaet-zhelat-luchshego-.html

Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа вместе с и.о. министра по сельскому хозяйству Амираном Какалия осмотрел объекты сельхозназначения 21 мая.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Проект "Абхазпродэкспорт" "оставляет желать лучшего", сказал и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 27 мая.

© Foto / Кабинет министров РА
Беслан Джопуа оценил работу хранилища "Абхазпродэкспорта" и завода меда

"Абхазпродэкспорт", по той информации, которой мы обладаем, призван закупать у населения сельхозпродукцию и экспортировать ее на территорию Российской Федерации и в другие государства. Надо учитывать, что и на границе у нас большие проблемы", - подчеркнул и.о. министра.

Такие объекты, как "Абхазпродэкспорт" и завод по очистке и фасовке меда "Абхазмед" не функционируют в должной мере из-за того, что подобным предприятиям необходимы долгосрочные и дешевые кредитные средства.

"Таких денег у нас нет, для того чтобы закупить у населения продукцию, как всегда не хватает денег. Эти объекты надо реанимировать, и мы будем искать средства для этого", - отметил Какалия. 

Республиканское унитарное предприятие "Абхазпродэкспорт" было создано в 2017 году. Предприятие владеет плодоовощным хранилищем в поселке Агудзера Гулрыпшкого района. Овощехранилище было построено на средства, выделенные из Комплексного плана социально-экономического развития, в сумме 118 миллионов рублей. Хранилище было введено в эксплуатацию в 2014 году. Общая площадь двенадцати холодильных камер  - 1 404 квадратных метров вместимостью 2500-2700 тонн. Объем принятой в 2019 году продукции составил 500 тонн. 

РУП "Абхазмед" Министерства сельского хозяйства также построен на средства Комплексного плана социально-экономического развития. Предприятие было принято на баланс Минсельхоза в 2019 году. Сметная стоимость завода с учетом оборудования составляет 41 миллион рублей.

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