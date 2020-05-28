Более 6,5 тысячи человек въехали в Абхазию за время ограничительных мер

Только за последние двое суток в Абхазию из России и Грузии въехал 551 гражданин Абхазии.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Ограничительные меры, которые принимаются руководством Республики Абхазия в пунктах пропуска Псоу и Ингур, мероприятия по изоляции и госпитализации больных и носителей, которые проводятся Минздравом Абхазии, приводят к положительной динамике по карантинной инфекции COVID-19, заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в ходе заседания координационного штаба по защите населения от коронавируса.

"За прошедший период карантинных мер нами отслежено 6 тысяч 437 человек без учета водителей большегрузов, военнослужащих, лиц имеющих дипломатическую неприкосновенность, а также лиц, заезжающих на траурные мероприятия сроком на три дня", - рассказала Скорик.

За последние два дня в республику заехало 268 человек по границе на реке Ингур и 283 человека по границе на реке Псоу, которые будут отслеживаться на 14-дневной домашней самоизоляции, отметила санитарный врач.

Продолжается работа по изоляции организованных групп, заезжающих в республику, в гостинице "Айтар", где на данный момент остается 71 человек, из которых 54 курсанта.

Людмила Скорик рассказала, что на 13 день нахождения в обсервационном учреждении всем находящимся там проводится обязательный скрининг на коронавирус, делается это для "полной уверенности в том, что лица, выходящие из "Айтара", здоровы".

"Так некоторые курсанты, нарушавшие режим ограничительных мер и контактировавшие с бессимптомным носителями инфекции продолжали находиться на изоляции до получения четкого результата диагностики и проживали в гостинице 19-20 дней", - рассказала Скорик.

В республике идет стойкая тенденция к уменьшению числа заболевших, заключила главный санитарный врач.