Ограничительные меры в связи с коронавирусом продлят в Абхазии

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса состоялось в Кабинете министров Абхазии в четверг 28 мая.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение о продлении ограничительных мер в республике на заседании в четверг 28 мая.

Согласно принятому решению, до 15 июня 2020 года в Абхазии продлеваются следующие карантинные меры:

Продуктовые, сельскохозяйственные и вещевые рынки в городе Сухум и районах будут работать в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). Санитарно-эпидемиологическим службам систематически будет организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий рынков.

Запрещается проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий.

Запрещается проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий.

Приостановлена на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для проведения мероприятий.

Запрещена туристская и экскурсионная деятельность на территории республики. Приостановлена деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

Запрещено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

Ограничен въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением: работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов.

Граждане, прибывающие в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 должны быть изолированы на срок 14 дней.

Запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

Запрещена работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.

Запрещено оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Запрещена деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).

Запрещена деятельность детских дошкольных учреждений.

Отменены занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Отменены занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Запрещена деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций).

Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запрещено направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций.

При этом, по просьбе министра просвещения Абхазии, было разрешено, чтобы выпускники школ и студенты средних специальных и высших учебных заведений могли выйти на учебу со 2 июня для подготовки к экзаменам. Со 2 июня Министерство просвещения планирует для выпускных классов открыть возможность для учебы на две недели. За это время школьники и студенты будут проходить подготовку к выпускным экзаменам.