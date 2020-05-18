Выпускники школ в Абхазии возобновят учебу 2 июня

Занятия для учащихся одиннадцатых классов абхазских школ перед выпускными экзаменами продлятся две недели.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Выпускники школ Абхазии возобновят учебу 2 июня, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Министерства просвещения республики Аслан Кутелия.

"Как сообщалось ранее, на совещании с участием районных управлений образования было принято решение о том, что учебный год для учеников с первого по десятый классы завершился. Для учащихся одиннадцатых классов со 2 июня возобновятся уроки для подготовки к выпускным экзаменам", - проинформировал он.

По словам Кутелия, экзамены в выпускных классах будут сдаваться по двум предметам - родной язык и математика письменно.

В этом году средние общеобразовательные школы в Абхазии оканчивают более 1830 учеников, из них десять претендентов на медали.

Исполняющий обязанности министра просвещения Адгур Какоба ранее сообщал, что оценки по остальным предметам, которые обычно выносились на итоговую аттестацию, выпускникам школ будут выставляться по годовым оценкам.

Из-за ситуации с распространением коронавируса учебный год считается завершенным для учеников школ Абхазии с 1 по 10 классы. Для учеников с 1 по 10 классы также отменены переводные экзамены. Прием документов первоклассников начнется в августе.

Читайте также: