На сотрудников Госслужбы охраны Абхазии завели уголовное дело

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении начальника 1-го отдела Государственной службы охраны республики Ахры Джопуа и сотрудника Государственной службы охраны Дато Ахалая, об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно материалам уголовного дела, в конце ноября 2019 года Джопуа по предварительному сговору с Ахалая незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и гранатометы. Приобретенное оружие и боеприпасы подозреваемые хранили в нежилой квартире по улице Картозия в Сухуме.
По итогам проведенной экспертизы, установлено, что оружие является боевым и пригодно для использования. Сотрудниками МВД было изъято:
- 14 автоматов системы "Калашникова";
- 1 автомат американского производства;
- 1 карабин "СКС";
- 3 пулемета системы "Калашникова";
- 1 мина "МОН-50";
- 1 подствольный гранатомет "ГП-25" и 16 снарядов к нему;
- 1 гранатомет "РПГ-7" и 7 снарядов к нему;
- 17 запалов ручной гранаты (УЗГРМ);
- 14 корпусов ручных гранат "РГД-5" и "Ф-1";
- 14 пистолетов;
- 26783 патрона различного калибра;
- 1 тротиловая шашка 200 грамм и тротил 1460 грамм;
- пластид 6440 грамм;
- 1 самодельное 900 граммовое взрывное устройство.
Крупный схрон оружия и боеприпасов был обнаружен 11 мая в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе в Сухуме.
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