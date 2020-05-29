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На сотрудников Госслужбы охраны Абхазии завели уголовное дело

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200529/1030227206/Na-sotrudnikov-Gossluzhby-okhrany-Abkhazii-zaveli-ugolovnoe-delo.html

Сотрудников ГСО Абхазии подозревают в незаконном хранении, ношении, передаче и сбыте огнестрельного оружия, обнаруженного 11 мая в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе в Сухуме.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении начальника 1-го отдела Государственной службы охраны республики Ахры Джопуа и сотрудника Государственной службы охраны Дато Ахалая, об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, в конце ноября 2019 года Джопуа по предварительному сговору с Ахалая незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и гранатометы. Приобретенное оружие и боеприпасы подозреваемые хранили в нежилой квартире по улице Картозия в Сухуме.

По итогам проведенной экспертизы, установлено, что оружие является боевым и пригодно для использования. Сотрудниками МВД было изъято: 

  • 14 автоматов системы "Калашникова";
  • 1 автомат американского производства;
  • 1 карабин "СКС";
  • 3 пулемета системы "Калашникова";
  • 1 мина "МОН-50";
  • 1 подствольный гранатомет "ГП-25" и 16 снарядов к нему;
  • 1 гранатомет "РПГ-7" и 7 снарядов к нему;
  • 17 запалов ручной гранаты (УЗГРМ);
  • 14 корпусов ручных гранат "РГД-5" и "Ф-1";
  • 14 пистолетов;
  • 26783 патрона различного калибра;
  • 1 тротиловая шашка 200 грамм и тротил 1460 грамм;
  • пластид 6440 грамм;
  • 1 самодельное 900 граммовое взрывное устройство.

Крупный схрон оружия и боеприпасов был обнаружен 11 мая в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе в Сухуме.

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