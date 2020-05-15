Бжания: к найденному в Сухуме схрону оружия имеют отношение "люди в погонах"

Сотрудниками управления уголовного розыска и СОБР МВД Абхазии совместно с СГБ республики был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов в одном из домов в Сухуме, сообщение об этом появилось на сайте МВД республики 12 мая.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. К найденному в многоэтажном доме в Сухуме схрону оружия имеют отношение "люди в погонах", заявил президент Аслан Бжания в эфире Абхазской государственной телерадиокомпании.

"Вы видели тот арсенал, который был изъят. Это же не просто арсенал для совершения преступлений и для того, чтобы грабить людей, банки. Там было две бомбы, самодельные взрывные устройства, готовые для совершения терактов. И к этому имеют отношение люди в погонах", - сказал президент.

Бжания также подчеркнул, что перед новым министром внутренних дел Дмитрием Дбар была поставлена первостепенная и принципиальная задача, чтобы совершавшие преступления сотрудники милиции были наказаны по закону.

"Мы, чиновничий аппарат, будем держать это под контролем в полной мере. И каждый будет вынужден соблюдать закон или оказаться в местах не столь отдаленных", - сказал Бжания и добавил, что эффективная работа правоохранительных органов – это будущее страны.

Крупный схрон оружия и боеприпасов был обнаружен в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе в Сухуме.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патронов различного калибра и образца, взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженные патронами.

Оперативники также обнаружили разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия. В ручном чемодане изъяты пистолеты в наборах и без маркированной тары.

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