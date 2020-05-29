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Разгул стихии: ветер сорвал крышу с жилого дома в Ткуарчале

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200529/1030229301/Razgul-stikhii-veter-sorval-kryshu-s-zhilogo-doma-v-Tkuarchale.html

Сильные порывы ветра ночью 28 мая повалили деревья в Ткуарчале и привели к частичным разрушениям.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Крышу сорвало с жилого четырехэтажного дома по улице Абжуйской в Ткуарчале, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Происшествие случилось в 23:30 в четверг 28 мая, когда резко усилился ветер, повалив деревья в городе. 

Сотрудники МЧС распилили упавшие деревья, расчистили от завалов улицу, демонтировали шаткие конструкции. В результате происшествия пострадавших нет.

  • Сильные порывы ветра привели к частичным разрушениям в Ткуарчале
    © Foto / МЧС РА
  • Сильные порывы ветра привели к частичным разрушениям в Ткуарчале
    © Foto / МЧС РА
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© Foto / МЧС РА
Сильные порывы ветра привели к частичным разрушениям в Ткуарчале

На место происшествия выехал глава ведомства Лев Квициния. В ликвидации последствий участвовали спасательные подразделения пожарно-спасательных отделений Очамчыры и Ткуарчала.

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