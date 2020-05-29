Разгул стихии: ветер сорвал крышу с жилого дома в Ткуарчале

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Крышу сорвало с жилого четырехэтажного дома по улице Абжуйской в Ткуарчале, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Происшествие случилось в 23:30 в четверг 28 мая, когда резко усилился ветер, повалив деревья в городе.
Сотрудники МЧС распилили упавшие деревья, расчистили от завалов улицу, демонтировали шаткие конструкции. В результате происшествия пострадавших нет.
- Сильные порывы ветра привели к частичным разрушениям в Ткуарчале© Foto / МЧС РА
- Сильные порывы ветра привели к частичным разрушениям в Ткуарчале© Foto / МЧС РА
На место происшествия выехал глава ведомства Лев Квициния. В ликвидации последствий участвовали спасательные подразделения пожарно-спасательных отделений Очамчыры и Ткуарчала.
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