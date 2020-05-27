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Репетиция спасения: тренировки МЧС Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ежедневно спасательный отряд особого риска МЧС Абхазии "Пламя" проводит тренировки.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200527/1030217327/Repetitsiya-spaseniya-trenirovki-spasateley-MChS-Abkhazii.html

Спасатели поискового центра "Пламя" ежедневно проводят тренировки на заброшенной советской спортивной базе в Нижней Эшере.

Ежедневно на тренировках спасатели имитируют "реальную" ситуацию - спасают  жителей горящего дома, потерявшихся в горах или лесах туристов, охотников.

Именно спасатели этого центра попадают в самые "горячие" точки, забираются на самые высокие горы и острые скалы, сплавляются по бурным рекам и ведут поиски в отдаленных лесах.

Принимают в отряд юношей от 18 лет. Специального образования от них не требуют, но, чтобы стать спасителем, необходимо хорошо разбираться в горной местности, быть физически сильным, ловким, выносливым и уметь работать в команде. 

Несмотря на невысокие зарплаты, в среднем 17 тысяч рублей, профессия спасателя очень популярна среди юношей Абхазии. Но к спасательным работам допускают не сразу, лишь после трех месяцев тщательной подготовки и испытательных заданий. 
Девушек в отряде спасателей нет. Говорят, что у них нет времени оставаться на дежурстве, они выбирают семью.

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