ЦИК Абхазии зарегистрировал группу по выдвижению Алхаса Хагба в депутаты

Избранным считается кандидат в депутаты, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. В центральной избирательной комиссии Абхазии 29 мая зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Алхаса Хагба кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Абхазии по Гудаутскому избирательному округу №18, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

26 мая Центризбирком республики зарегистрировал группы по выдвижению Астамура Ахба (по Гудаутскому избирательному округу №18) и Гарри Кокая (по Кындгскому избирательному округу №31).

На следующий день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тамази Лейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10.

28 мая была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тимура Бейя кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10.

29 мая ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Абхазии по Кындыгскому избирательному округу №31.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

Для того чтобы зарегистрироваться в ЦИКе, инициативные группы должны собрать от 200 до 250 подписей избирателей. В период выдвижения политическая партия регистрируется в Центральной избирательной комиссии, затем на съезде принимает решение о кандидатуре на выдвижение в депутаты.

Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов завершится за месяц до дня голосования – 12 июня. ЦИК приступит к регистрации кандидатов в депутаты с 12 июня, завершится этот процесс 2 июля, за десять дней до дня голосования.

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыбском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14.

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