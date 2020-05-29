Назначен и.о. главы Очамчырского района

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Исполняющим обязанности главы Очамчырского района назначен Станислав Амичба, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписан президентом Асланом Бжания.

Станислав Амичба родился З марта 1950 года в селе Джгерда Очамчырского района. В 1967 году окончил Джгердскую среднюю школу, в 1969 году - Сухумскую бухгалтерскую школу.

В 1991 году окончил экономический факультет Абхазского государственного университета по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности".

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, заместитель командира 1-го полка Восточного фронта. Награжден орденом Леона.

В 2004 году и в 2009 году избирался депутатом Собрания Очамчырского района. С 2007 по 2015 годы – глава администрации поселка Дранда Гулрыпшского района.

22 апреля от должности главы района был освобожден Геннадий Цвижба, врио главы был назначен Михаил Агрба.

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