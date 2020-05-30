В условиях пандемии: как абхазские абитуриенты будут поступать в российские вузы

В этом году на обучение абхазских студентов в российских вузах выделено 50 квот по различным специальностям.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Несмотря на ограничительные меры против коронавируса, которые действуют и в Абхазии, и в России, жители республики смогут принять участие в получении квоты для обучения в российских вузах, сказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

По словам Чеха, карантинные меры предполагают как запрет массовых мероприятий, что препятствует проведению коллективных экзаменов, так и запрет на пересечение границы, и в этих условиях главное со стороны вузов - трансформировать приемные мероприятия и обучение.

"В этом отношений сейчас у нас множество факторов, которые мы не можем спрогнозировать и оценить в той степени как они будут влиять на нынешний отбор по квоте. Тем не менее я могу заверить всех жителей Абхазии, что отбор по квоте мы, безусловно, реализуем таким образом, чтобы жители Абхазии могли реализовать для себя возможность участия в квоте на обучение в Российской Федерации", - сказал Чеха.

В этом году квота на Абхазию, выделенная российскими органами власти, составляет 50 мест.

"Сюда включается бакалавриат, магистратура и аспирантура с ординатурой, специалитет. Причем специальности сформированы, как и в прошлом году, исходя из нескольких факторов. В основном, эти специальности такие, по которым не ведется подготовка внутри Абхазии, в частности в Абхазском государственном университете. Хочу обратить особое внимание на то, что АГУ наш партнер, с которым мы тесно взаимодействуем и он очень глубоко интегрирован в российскую систему образования", - подчеркнул руководитель Россотрудничества.

Чеха заметил, что рассматривается аналогичный способ отбора абитуриентов для поступления, который был успешно реализован в Армении, Азербайджане и ряде других стран СНГ. Подобный отбор предполагает дистанционное тестирование со стороны российского вуза, сказал он.

"Этот вуз обладает соответствующим кадровым и технологическим потенциалом, это финансовый университет. Потенциальный кандидат присоединяется по информационным сетям к вузу, который проводит дистанционное тестирование кандидата", - сказал Вадим Чеха.

Он добавил, что срок регистрации для подачи кандидатами документов на участие в отборе квот продлен до 1 июля 2020 года. На данный момент зарегистрировалось 350 человек.

На странице Россотрудничества в Facebook отмечается, что в настоящее время остаются свободными 23 квоты:

аспирантура: биологические науки, сельское хозяйство, творческие специальности;

магистратура: биологические науки, промшленная экология и биотехнологии, сельское, лесное и рыбное хозяйство;

специалитет: техника и технологии наземного транспорта, ветеринария и зоотехния;

бакалавриат: биологические науки, промышленная экология и биотехнологии, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, сельское, лесное и рыбное хозяйство.

При этом серьезный конкурс сформировался на следующих специальностях:

здравоохранение и медицинские науки: на специалитет 12 человек на место;

сервис и туризм: магистратура 11 человек на место, бакалавриат 5 человек на место;

информатика и вычислительная техника: бакалавриат 7 человек на место;

информационная безопасность: бакалавриат 12 человек на место;

прикладная геология, горное и нефтегазовое дело и геодезия: бакалавриат 7 человек на место;

языкознание и литератураведение: бакалавриат 10 человек на место;

творческие специальности: бакалавриат 11человек на место.

МИД России, Министерство науки и образования России и Россотрудничество принимают непосредственное участие в планировании и проведении отборочной кампании в рамках реализации постановления правительства РФ об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в России.

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