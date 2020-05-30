ЦИК зарегистрировал седьмую инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском, Гудаутском, Бзыбском и Отхарском.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Абхазии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Аидара Квициния кандидатом в депутаты Парламента республики по Кындыгскому избирательному округу №31, сообщает Центризбирком в субботу 30 мая.

Ранее по этому округу ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению Гарри Кокая и Джансуха Адлейба. По Гудаутскому избирательному округу №18 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба и Алхаса Хагба. По Бзыбскому избирательному округу №10 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Тамази Лейба и Тимура Бейя.

Заявок в ЦИК от инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента по Отхарскому избирательному округу №14 еще не было.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

Для того чтобы зарегистрироваться в ЦИКе, инициативные группы должны собрать от 200 до 250 подписей избирателей. В период выдвижения политическая партия регистрируется в Центральной избирательной комиссии, затем на съезде принимает решение о кандидатуре на выдвижение в депутаты.

Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов завершится за месяц до дня голосования – 12 июня. ЦИК приступит к регистрации кандидатов в депутаты с 12 июня, завершится этот процесс 2 июля, за десять дней до дня голосования.

Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, места в Парламенте освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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