Задержан подозреваемый в стрельбе в сторону дома первого президента в Эшере

Глава МВД Дмитрий Дбар заявил, что ситуация в стране находится под контролем и всех виновных в преступлениях лиц ждет неотвратимость наказания.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Задержан подозреваемый, устроивший стрельбу в сторону дома первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, сообщил министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Видеообращение Дбар размещено на странице МВД в Youtube.

"По факту имевшего место инцидента вечером 29 мая в селе Нижняя Эшера подозреваемый в производстве выстрелов в сторону дома первого президента задержан. Однако очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой, тем самым не содействуют процессу дознания", - рассказал глава МВД.

Министр также обратился ко всем гражданам страны с призывом не дестабилизировать ситуацию и не препятствовать законным действиям правоохранительных органов, так как это может привести к необратимым процессам в стране. Все вопросы должны решаться цивилизованно и в строгом соответствии с законом, сказал он.

На сегодняшний день личный состав всех силовых структур Республики Абхазия "поднят по тревоге и готов в любое время пресечь неправомерные действия и обеспечить общественный правопорядок", отметил Дмитрий Дбар.

"Ситуация в стране находится под контролем. Всех виновных в совершенных преступлениях лиц ждет неотвратимость наказания, и у нас хватит сил и средств для того, чтобы обеспечить строгое соблюдение закона", - заключил глава МВД.

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