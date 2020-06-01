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Карантин окончен: курсанты Минобороны покинули сухумский санаторий

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (526)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200601/1030244786/Karantin-okonchen-kursanty-Minoborony-pokinuli-sukhumskiy-sanatoriy.html

Карантин в столичном санатории прошли более 230 курсантов высших военно-учебных заведений, всех студентов проверяли на коронавирус.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Период самоизоляции в сухумском санатории для курсантов высших военно-учебных заведений закончился, сообщает Минобороны Абхазии.

"На сегодняшний день в пансионате "Айтар" военнослужащих ВС Республики Абхазия – курсантов Высших военно-учебных заведений Минобороны РФ нет. Курсанты проводят летний каникулярный отпуск в кругу семьи",  - говорится в сообщении. 

Карантин для вернувшихся на родину из России курсантов проводился с 1 по 30 мая 2020 года. 

За этот период карантин прошли 238 курсантов. "У всех курсантов в разное время были взяты заборы анализов. В результате чего, было выявлено 20 случаев заболевания COVID-19. Все они проходили лечение в Гудаутской ЦРБ", - отметили в Минобороны.

28 мая премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса сообщил, что курсантам будет оказана помощь для возвращения на учебу в Россию.

Срок нахождения в Абхазии курсантов, учащихся в российских вузах, заканчивается 5-10 июня. Но в связи с тем, что они находились на изоляции в России около двух месяцев, затем прошли двухнедельный карантин уже в Абхазии и некоторые из них переболели, Минобороны республики обратится в Минобороны России с просьбой дать разрешение абхазским курсантам в более поздний срок прибыть на место учебы, а именно до конца июня.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (526)


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