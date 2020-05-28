Билеты обратно: руководство Абхазии поможет курсантам вернуться в российские вузы 

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса состоялось в Кабинете министров Абхазии в четверг 28 мая.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса сообщил, что курсантам будет оказана помощь для возвращения на учебу в российские вузы.

Премьер-министр отметил, что у многих родителей будут проблемы с приобретением билетов.

"Надо посмотреть Владимир Валерьевич (Делба, глава Минфина – ред.) какую помощь мы можем оказать. Если совсем туго будет Минфину, разорять вас не будем, и так дела у вас несимпатично идут, может быть, попросим из оставшихся средств, которые собирали наши бизнесмены, или обратимся еще к кому-либо, чтобы ко всем неприятностям, которые есть, не добавлять трудностей родным", - подчеркнул он.

Первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба сообщил, что срок нахождения в Абхазии курсантов, учащихся в российских вузах, заканчивается 5-10 июня.

Но в связи с тем, что они находились на изоляции в России около двух месяцев, затем прошли двухнедельный карантин уже в Абхазии и некоторые из них переболели, Минобороны республики готовит письмо в Минобороны России, чтобы дать разрешение абхазским курсантам в более поздний срок прибыть на место учебы, а именно до конца июня.

"И у родителей сейчас нет возможности приобретать билеты, исходя из этого мы отправим письмо в Россию 1 июня. Общее количество курсантов составляет 268 человек", - подчеркнул Цвижба.

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