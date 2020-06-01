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Владимир Ануа.

Аслан Бжания назначил министра обороны Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200601/1030245652/Aslan-Bzhaniya-naznachil-ministra-oborony-Abkhazii-.html

Занимавший пост заместителя министра обороны Владимир Ануа возглавил военное ведомство республики.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении министром обороны Республики Абхазия генерал-полковника Владимира Ануа, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Этим же указом Ануа освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора, говорится в сообщении.

Генерал-полковник армии, Герой Абхазии Владимир Ануа родился в 1957 году в селе Тамыш Очамчырского района. 

В 1976 году Ануа окончил Ачигварский совхоз-техникум, затем служил в рядах Советской армии. 

В 1981 году поступил на заочное отделение Института субтропического хозяйства в Сухуме, одновременно с учебой работал в Тамышском совхозе-заводе.

С 1987 по 1992 год возглавлял администрацию села Тамыш.

В 1992 – 1993 годы - участник Отечественной войны народа Абхазии ( начальник штаба, командир 1-го полка Восточного фронта)

С 1993 года занимал должность заместителя министра обороны, главного военного инспектора, командующего Восточной группы войск.

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