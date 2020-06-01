Аслан Бжания назначил министра обороны Абхазии

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении министром обороны Республики Абхазия генерал-полковника Владимира Ануа, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Этим же указом Ануа освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора, говорится в сообщении.

Генерал-полковник армии, Герой Абхазии Владимир Ануа родился в 1957 году в селе Тамыш Очамчырского района.

В 1976 году Ануа окончил Ачигварский совхоз-техникум, затем служил в рядах Советской армии.

В 1981 году поступил на заочное отделение Института субтропического хозяйства в Сухуме, одновременно с учебой работал в Тамышском совхозе-заводе.

С 1987 по 1992 год возглавлял администрацию села Тамыш.

В 1992 – 1993 годы - участник Отечественной войны народа Абхазии ( начальник штаба, командир 1-го полка Восточного фронта)

С 1993 года занимал должность заместителя министра обороны, главного военного инспектора, командующего Восточной группы войск.

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