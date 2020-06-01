Sputnik мая: вторая волна вируса, назначения во власти и борьба с криминалом

В мае Абхазию накрыла вторая волна коронавируса, президент назначил министров и глав районов, а также сделал еще ряд важных назначений, МВД во главе с новым министром взялось за борьбу с наркотиками - самые важные события месяца в обзоре Sputnik Абхазия.

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило ежемесячный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 1 по 31 мая, читайте в нашем материале.

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Возвращение COVID

В мае в Абхазии была зафиксирована вторая вспышка коронавируса, которым охвачен весь мир. На этот раз COVID-19 выявили у студентов, вернувшихся на родину из России в начале мая. Студенты после прохождения границы были помещены на изоляцию в сухумский санаторий. Там у них брали анализы на инфекцию, а заболевших госпитализировали в Гудаутскую больницу.

На сегодня в республике коронавирус обнаружили у 28 человек, из них 23 человека уже выздоровели.

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28 мая, во время очередного заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что причиной распространения вируса стало нарушение курсантами правил карантина.

На том же заседании главный санитарный врач республики Людмила Скорик заявила, что курсанты, нарушавшие режим ограничительных мер и контактировавшие с бессимптомными носителями инфекции, продолжали находиться на изоляции до получения четкого результата диагностики и проживали в гостинице 19-20 дней.

Координационный штаб принял документ, согласно которому ограничительные меры в стране будут действовать до 15 июня, 29 мая президент Аслан Бжания подписал соответствующее распоряжение.

Среди пунктов – ограничение в пересечении границ, запрет на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, запрет на туристическую деятельность.

Между тем, ряд ограничений в мае все же был отменен - открылись кафе, заработал общественный транспорт, в том числе междугородний.

Первый визит президента

5 мая президент Абхазии Аслан Бжания поехал в первую рабочую поездку за границу в качестве главы государства. Он отправился в Москву.

Главу государства в поездке сопровождали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Назначения и представления

В минувшем месяце произошел ряд назначений в республике, так, президент Абхазии Аслан Бжания 4 мая представил коллективу МВД нового главу ведомства Дмитрия Дбар. В тот же день Бжания представил работникам администрации Сухума и.о. главы города Беслана Эшба, и Юрия Хагуш в качестве главы Гагрского района. Они были назначены на должности 30 апреля. 22 мая Сухумское городское Собрание утвердило кандидатуру Беслана Эшба.

Также 4 мая президент назначил вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристину Озган. До Озган пост главы Минэкономики занимал Адгур Ардзинба, уступивший на президентских выборах в марте 2020 года Аслану Бжания.

Кресло министра туризма занял Теймураз Хишба, указ о его назначении президент подписал 12 мая.

В тот же день Аслан Бжания назначил Исидора Дочия исполняющим обязанности главы администрации Ткуарчалского района. Экс-глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия подала в отставку 25 марта, сославшись на свое обещание покинуть свой пост при любом исходе повторных выборов президента Абхазии.

Заместителем руководителя Администрации главы государства 12 мая был назначен Джансух Нанба. Ранее Джансух Нанба занимал должность вице-премьера, министра финансов. Он был назначен на этот пост в 2018 году.

18 мая президент назначил временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности республики Роберта Киут. Он будет совмещать пост врио с должностью заместителя председателя СГБ. Новый руководитель был представлен личному составу в понедельник 18 мая президентом Асланом Бжания.

На следующий день, 19 мая, Баграт Боджгуа был назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района. 27 мая президент назначил нового исполняющего обязанности главы администрации Нового Афона, им стал Темур Отырба. 29 мая исполняющим обязанности главы Очамчырского района был назначен Станислав Амичба.

Президент назначил председателем Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия и председателем Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамала Губаз, Кама Гогия была назначена председателем Государственного комитета по статистике, Савелий Читанава - председателем Госкомитета по экологии, Беслан Халваш - председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Галуст Трапизонян сменил на посту председателя Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба.

Заместителем председателя СГБ Абхазии - начальником пограничного отряда Службы госбезопасности назначен Рустам Латипов.

Вакансии в Парламенте

12 мая Центризбирком Абхазии назначил на 12 июля выборы на освободившиеся депутатские мандаты. Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Парламента, с 23 мая по 12 июня будет проходить регистрация партий и инициативных групп и выдвижение кандидатов в депутаты.

На сегодня уже зарегистрировались семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, кандидаты будут баллотироваться на освободившиеся места, которые ранее занимали Аслан Бжания, Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш.

Криминал в мае

8 мая в селе Гуп СГБ Абхазии совместно с МВД задержали Беслана Бганба, разыскиваемого по уголовному делу по факту убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, которое произошло на набережной Сухума 22 ноября 2019 года.

Бганба при задержании пытался оказать вооруженное сопротивление, из-за чего он получил несколько огнестрельных ранений. Он был доставлен в Агудзерский госпиталь.

29 мая еще один подозреваемый по делу о стрельбе на столичной набережной Эрик Чкадуа был задержан сотрудниками МВД совместно с СГБ в Сухуме, в одной из квартир жилого дома по улице Воронова.

Он был объявлен в розыск 9 декабря 2019 года как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по статьям "Убийство двух или более лиц", "Покушение на убийство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

11 мая в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе в Сухуме обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли в одной из квартир несколько тысяч патронов, взрывчатку, ручные гранаты, противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и короба с лентами, снаряженными патронами.

В добавок ко всему обнаружены разгрузочные жилеты с боеприпасами, глушители и десятки стволов огнестрельного автоматического оружия. А также чемодан с пистолетами. В связи с этим инцидентом завели уголовное дело на сотрудников Госслужбы охраны Абхазии, по делу в качестве фигуранта проходит начальник 1-го отдела Государственной службы охраны республики Ахры Джопуа и сотрудник Государственной службы охраны Дато Ахалая.

Согласно материалам уголовного дела, в конце ноября 2019 года Джопуа по предварительному сговору с Ахалая незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и гранатометы. Приобретенное оружие и боеприпасы подозреваемые хранили в нежилой квартире по улице Картозия в Сухуме.

Новый глава Министерства внутренних дел Дмитрий Дбар назвал борьбу с торговлей наркотиками одним из приоритетов в своей работе.

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5 мая в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, по указанию нового министра внутренних дел, прошла проверка, в ходе которой у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты, затем в камерах ИВС (в том числе женских) прошло еще несколько обысков.

10 мая сотрудники отдела собственной безопасности МВД Абхазии совместно с управлением уголовного розыска республики задержали лейтенанта милиции, в машине, которую он вел, был обнаружен метадон. На сотрудника ИВС заведено уголовное дело.

16 мая сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии в рамках усиления мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели досмотр грузовых автомобилей на границе с Россией с использованием служебных собак, такие рейды МВД тоже будет проводить регулярно.

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