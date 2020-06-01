Таможенные платежи в Абхазии с января по май превысили показатели 2019 года

Общая сумма по таможенным платежам с января по май 2020 года составила 687 миллионов рублей.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. План по таможенным платежам за пять месяцев 2020 года выполнен на 94%, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитета Абхазии в понедельник 1 июня.

"Несмотря на введенные торговые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, план по таможенным платежам за пять месяцев 2020 года выполнен на 94%, на сумму 687 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.

В ГТК Абхазии также уточнили, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года сумма начислений в текущем году увеличилась на 85 миллионов рублей.

12 мая глава Минфина Владимир Делба на совещании с премьер-министром сообщил, что Минфину во взаимодействии с налоговым и таможенным органами страны удалось мобилизовать 80 миллионов рублей в виде налоговых и таможенных поступлений в первую декаду мая.

По словам Делба, мобилизованная сумма позволила приступить к поэтапному оказанию финпомощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.