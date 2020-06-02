В Абхазии выздоровели последние пациенты с диагнозом COVID-19

На сегодняшний день в стационаре Гудаутской центральной районной больницы нет больных коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Из Гудаутской больницы выписаны последних три пациента с диагнозом коронавирус, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 57 человек, ни у одного диагноз не подтвержден.

По данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человек выздоровели, и один пациент умер.

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