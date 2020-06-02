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В Абхазии выздоровели последние пациенты с диагнозом COVID-19

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (532)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200602/1030253280/V-Abkhazii-vyzdoroveli-poslednie-patsienty-s-diagnozom-COVID-19.html

На сегодняшний день в стационаре Гудаутской центральной районной больницы нет больных коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Из Гудаутской больницы выписаны последних три пациента с диагнозом коронавирус, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 57 человек, ни у одного диагноз не подтвержден.

По данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (532)


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