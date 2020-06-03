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МВД Абхазии разыскивает причастных к стрельбе в сторону дома первого президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200603/1030254291/MVD-Abkhazii-razyskivaet-prichastnykh-k-strelbe-v-storonu-doma-pervogo-prezidenta.html

С места происшествия изъяты стрелянные гильзы, доследственную проверку проводит следственная группа ОВД по Сухумскому району.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии предпринимают оперативно-розыскные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе в сторону дома первого президента республики Владислава Ардзинба, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 29 мая в селе Нижняя Эшера примерно в 20:00 к дому по улице Бр. Папба приехала группа лиц, один из которых открыл стрельбу из автоматического оружия в направлении дома первого президента.

Ранее министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщал, что подозреваемый, устроивший стрельбу в сторону дома первого президента, задержан.

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