МВД Абхазии разыскивает причастных к стрельбе в сторону дома первого президента

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии предпринимают оперативно-розыскные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе в сторону дома первого президента республики Владислава Ардзинба, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вечером 29 мая в селе Нижняя Эшера примерно в 20:00 к дому по улице Бр. Папба приехала группа лиц, один из которых открыл стрельбу из автоматического оружия в направлении дома первого президента.
Ранее министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщал, что подозреваемый, устроивший стрельбу в сторону дома первого президента, задержан.
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Задержан подозреваемый в стрельбе в сторону дома первого президента в Эшере