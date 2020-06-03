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Часть Сухума останется без воды в четверг 4 июня

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В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200603/1030255682/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-4-iyunya.html

"Водоканал" проводит ремонтные работы на резервуаре №5 в селе Лечкоп, а также на пересечении улиц Дбар и Гулия на водоводе насосной станции №2.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без подачи питьевой воды с 00:00 до 22:00 4 июня, сообщает МУП "Водоканал".

Подача воды будет прекращена в Старом поселке, на Колосе, по улице Адыгейская, в районе ВИЭМа, в селе Яштуха, центральной части Сухума, в районе рынка и Маяка. 

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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