Мираб Кишмария назначен главным военным советником министра обороны Абхазии

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Бывший глава оборонного ведомства Мираб Кишмария назначен главным военным советником действующего министра обороны Владимира Ануа, сообщает пресс-служба главы государства.

На представлении нового главы Минобороны личному составу президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил Кишмария за работу на посту министра.

"Мираб Борисович вписал свое имя золотыми буквами в историю наших Вооруженных сил. Это факт! Я думаю, что мы и дальше, и впредь будем гордиться нашими Вооруженными силами!" - сказал глава государства.

Аслан Бжания выразил уверенность, что под руководством Ануа будут продолжены и приумножены все начинания по укреплению обороноспособности Вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального и боевого духа подразделений ВС Абхазии.

"Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в Министерстве обороны", - сказал Бжания, подчеркнув, что Отечественная война народа Абхазии 1992-93 годов сделала профессиональным военным Владимира Ануа, человека гражданской профессии.

Президент наградил Мираба Кишмария за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества.

В своем выступлении перед личным составом Минобороны глава государства напомнил, что абхазская армия является ровесницей современного абхазского государства и берет свои истоки с формирования отдельного полка внутренних войск, который в народе назывался "абхазской гвардией".

Формирование регулярной армии, ее руководящих органов - Министерства обороны и Генерального штаба – проходили в условиях Отечественной войны.

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