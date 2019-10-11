На страже Родины: 27-летие создания Абхазской армии отметили в Сухуме

Председатель президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения абхазской армии.

Создание Министерства обороны Абхазии проходило не в мирное время, а в самый разгар Отечественной войны. Спешно созданное ведомство сумело организовать системное сопротивление оккупационным грузинским войскам.

Бадрак Авидзба, Sputnik

День рождения абхазской армии

В честь 27-летия создания армии, в Министерстве обороны республики прошло торжественное собрание, в котором приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба и спикер Народного Собрания Валерий Кварчия.

Сначала, перед собравшимися выступил министр обороны республики Мираб Кишмария.

"Этот день по праву считается в нашей республике днем памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли свободу и независимость родной земли. Это символ воинской доблести, славы и гордости Абхазии, признательности всем, кто посвятил свою жизнь служению Родине", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в истории Вооруженных сил Абхазии есть немало героических страниц, связанных с подвигами не одного поколения защитников Отечества, которых всегда объединяла любовь к Родине и стремление видеть свою страну сильным и процветающим государством.

"Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. В этот день мы отдаем дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь служению Абхазии", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественное собрание Минобороны в честь дня создания Вооруженных сил Абхазии

Мираб Кишмария отметил, что ярким примером мужества и отваги будут служить грядущим поколениям героические подвиги, совершенные защитниками Абхазии в период Отечественной войны 1992-1993 годов.

С Днем создания Вооруженных сил Абхазии военных поздравил президент республики Рауль Хаджимба.

"Я искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем. Для нас очень важно начать активную работу по модернизации нашей армии, сами мы многое сделали за этот период. Наша армия была создана в период войны, в трудное послевоенное время, благодаря усилиям руководства страны, и руководства Минобороны, было сделано очень многое", - подчеркнул глава государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественное собрание Минобороны в честь дня создания Вооруженных сил Абхазии

На сегодняшний день в Абхазии одна из самых мобильных армий, отметил Рауль Хаджимба.

"Жизнь показала, что мы умеем воевать и можем создавать возможности, чтобы не допустить проникновения противника на нашу территорию, и мы ни раз это доказывали", - заметил президент.

Сегодня есть и другая задача, армию надо оснащать современным вооружением, создавать условия для того, чтобы сохранить и приумножить то, что есть в арсенале абхазской армии, отметил президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественное собрание Минобороны в честь дня создания Вооруженных сил Абхазии

"В этом нам способствует Российская Федерация. Желаю вам самого доброго! Спасибо за вашу службу и ваше отношение к армейской службе", - сказал Хаджимба.

Затем, состоялось вручение очередных воинских званий, юбилейных медалей и грамот.

Из истории становления армии

Прослеживая историю создания Вооруженных сил Абхазии, историк Валико Пачулия в "Книге вечной памяти", изданной в 1997 году пишет, что на пятый день Отечественной войны народа Абхазии, 18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Абхазии принял Указ о создании Государственного комитета обороны Абхазии под председательством Владислава Ардзинба.

"В руках ГКО сосредотачивалась вся полнота власти по обороне республики. Командующим Вооруженными силами Абхазии был назначен полковник В. Какалия, а начальником штаба - полковник Султан Сосналиев, прибывший 15 августа 1992 года в Абхазию добровольцем из Кабардино-Балкарии. Приказом ГКО командиром Гумистинского оборонительного рубежа назначается майор Мушни Хварцкия, полковник Сергей Дбар командируется на Бзыбский оборонительный рубеж", - пишет ученый.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественное собрание Минобороны в честь дня создания Вооруженных сил Абхазии

2 октября 1992 года абхазские воинские формирования совместно с добровольческими отрядами освободили город Гагра, а 6 октября - всю северо-западную часть Абхазии.

"В целях создания боеспособной регулярной армии, 11 октября 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия издал Указ №8 о создании Министерства обороны и Генерального штаба РА. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владмир Аршба, который стал командующим Вооруженными Силами после подписания Московского соглашения, а начальником Генерального штаба ВС был назначен Султан Сосналиев", - пишет ученый.

Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы. 28 октября 1992 года были созданы служба тыла Вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественное собрание Минобороны в честь дня создания Вооруженных сил Абхазии

"В ходе войны в структуре Минобороны был создан институт по работе с личным составом, который затем был преобразован в институт комиссаров. Главным комиссаром Вооруженных сил РА был назначен полковник Сергей Шамба", - говорится в издании.

8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении Председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба Главнокомандующим Вооруженными силами страны.

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