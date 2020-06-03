Генпрокуратура проверит использование средств Фонда инвалидов войны Абхазии

В Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выявлены финансовые нарушения за 2019 год на сумму 33 миллиона 517 тысяч рублей.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии Генпрокуратуры республики проверяет полноту формирования, целевого и эффективного использования средств Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, сообщили Sputnik в ведомстве в среду 3 июня.

О финансовых нарушения Фонда в размере более 33 миллионов рублей 27 мая премьер-министру республики Александру Анкваб доложил главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия.

"В настоящее время Управлением по надзору за исполнением законодательства Абхазии по выводам, изложенным в материалах, проводится проверка. Направлены запросы в компетентные органы, отбираются объяснения и осуществляются другие мероприятия. По результатам проверки будет принято законное решение", - рассказал начальник управления Алексей Вардания.

Как уточнили в Генпрокуратуре, материалы проверки Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Абхазии в отношении Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии поступили к ним 5 мая.

В беседе с корреспондентом Sputnik Черкезия уточнил, что в ходе проверки Контрольно-ревизионное управление Минфина Абхазии не обнаружило документов о том, что общая сумма оказанной материальной помощи инвалидам была использована по назначению.

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