Клопам не повезло с погодой: как в Абхазии будут бороться с вредителями

Государственная инспекция Абхазии по карантину растений объявила о необходимости проводить агротехнические работы по борьбе с вредителями. В частности, приступить к лечению посадок картофеля и ореховых насаждений.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимира Герия рассказал, что в этом году перепад погодных температур нанес удар по популяции мраморного клопа.

"Сейчас уже начало лета, надо сказать, что в этом году погодные условия не совсем стабильные, теплые дни сменяются похолоданиями, это стресс для популяции мраморного клопа", - сообщил Герия.

Работы по обработке растений для защиты от клопа начнутся в самое ближайшее время, отметил он.

"Министерство сельского хозяйства, служба защиты растений в частности планирует проведение этих мероприятий, мы основываемся на наблюдениях, мониторинге ситуации. Мы сотрудничаем с компетентными структурами аккредитованных международных организаций", - сказал Герия.

Он также подчеркнул, что в борьбе с вредителями неоценимую помощь оказывают российские коллеги. "У нас есть совместный план мероприятий с Минсельхозом России, который обещает быть подкрепленным материальным ресурсом", - проинформировал начальник службы.

Герия рассказал, что хотя из-за пандемии коронавируса весной не удалось провести механичесикий сбор клопа, осенью, перед уходом клопа в спячку, эта процедура была проведена и должна принести свои результаты.

Во второй декаде июня против вредителя проведут комплексное опрыскивание растений.

"Надо будет проводить комплексное опрыскивание, состоящее из двух препаратов, один препарат, это инсектицид, который умерщвляет насекомых, другой – фунгицид - защищает от болезней, от прорастания спор грибка", - отметил специалист.

Минсельхоз на данный момент готовится к проведению этих мероприятий своими силами и силами крестьян, фермеров, которые уже накопили опыт обращения с пестицидами и их применения.

"У нас есть препараты в достаточном количестве, которые предназначены против вредителей, таких как мраморный клоп, американская белая бабочка, нашествие которой прогнозируется повсеместно в этом году в Абхазии, некоторых вредителей, которые встречаются на кукурузе", - сообщил Герия.

Что касается фунгицидов, которые предназначены для лечения растений, то их в данный момент в наличии нет.

"Но руководство Абхазии прилагает усилия и я уверен в том, что они у нас будут. Мы пока не опаздываем, несмотря на то, что календарные сроки уже говорят о том, что фунгицидные обработки нужны. Но общая картина с учетом опыта прошлого года показывает, что до конца июня провести эти работы будет не поздно", - отметил он.

Площадь сельхозназначения, которая находится под угрозой поражения – порядка 25-28 тысяч гектаров.

Люди имеющие опыт и навыки обработки растений химическими препаратами, смогут получить их бесплатно.

"Первую партию препаратов Минсельхоз уже адресовал по районам Абхазии для начальных обработок. Порции препаратов будут пополняться", - заметил он.

Крестьяне могут обращаться за препаратами в управления по сельскому хозяйству при администрациях своих населенных пунктов.

Комментируя объявление Государственной инспекции Абхазии по карантину растений о том, что нужно приступать к лечению посадок картофеля от колорадского жука, Владимир Герия заметил, что это связано с календарными сроками уязвимости картофеля перед колорадским жуком.

Что касается инсектицидов, то препараты, которые есть в районах Абхазии, универсальные, их можно применять и против колорадского жука, отмечает специалист Минсельхоза.

"Таким образом, не проводя обработки против мраморного клопа, но проводя локальные обработки против колорадского жука, цель будет достигнута. Поэтому, было сделано такое объявление для того, чтобы производители овощей обратили внимание на то, что существует угроза вспышки распространения вредителей", - подчеркнул он.

Специалист отметил, что колорадский жук вредит не только картофелю, но и например бахчевым культурам, поэтому они тоже нуждаются в обработке.

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