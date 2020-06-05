Нуждающийся в пересадке сердца Олег Бушев получил российское гражданство

Олег Бушев – студент из Абхазии, нуждающийся в срочной трансплантации сердца. Помощь Олегу готовы оказать в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, но только при наличии российского паспорта.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Олег Бушев из Абхазии, нуждающийся в пересадке сердца, получил внутренний российский паспорт, сообщила Sputnik мать Олега Светлана Бушева.

"Мы получили паспорт в торжественной обстановке, были журналисты из российских телеканалов, мы совершенно не ожидали такого. Главный рубеж мы прошли, теперь нам предстоит сделать прописку, справки из поликлиники, и после этого нас будут ждать в Бакулева (Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева – ред.). Сейчас Олег чувствует себя хорошо", - рассказала она.

Олег Бушев - студент Сухумского индустриального колледжа. В детстве ему был поставлен диагноз ДЦП, но он никак не отличался от своих сверстников.

В мае 2019 года у него возникли проблемы со здоровьем. В Республиканской больнице ему ошибочно диагностировали заболевание желудка и больше месяца лечили по неверному диагнозу. Проблема Олега была куда серьезнее. У него дилатационная кардиомиопатия - его сердце увеличено в несколько раз и функционирует как сердце пожилого человека.

Юношу пришлось вывезти в Россию, так как лечить пациентов с таким диагнозом в республике не могут. Молодого человека обследовали в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Выяснилось, что Олегу необходима трансплантация сердца, но в Российской Федерации такие операции выполняются только при наличии российского паспорта.

К ситуации подключился экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, который поручил Министерству иностранных дел взять ситуацию под контроль. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба отправил письмо в МИД России с просьбой оказать содействие в получении гражданства Олегу Бушеву в ускоренном порядке.

Затем к проблеме подключилось Министерство внутренних дел России и в рамках проекта "Не один на один" совместно с RT помогало Олегу получить российское гражданство в кратчайшие сроки.

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