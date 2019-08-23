Сердце для иностранца: почему подросток из Абхазии не может получить помощь в России

О том, почему гражданину Абхазии отказали в медицинской помощи в России, как молодого человека лечили не от той болезни, а после помогали всем миром, читайте в материале Sputnik.

Олегу Бушеву 19 лет. Он студент первого курса Сухумского индустриального колледжа. Несмотря на поставленный в детстве диагноз ДЦП, Олег не отличался от своих сверстников. Он занимался баскетболом, плаванием, вел активный образ жизни.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Потерянное время

В мае у Олега возникли проблемы со здоровьем, он стал быстро уставать, появилась боль в мышцах. В день рождения мамы, 9 июня, мальчику стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь.

"Нас доставили в Республиканскую больницу и сказали, что у Олега проблема с желудком. От этого мы лечились больше месяца", - рассказала мама молодого человека Светлана.

Но проблема Олега была куда серьезнее, оказалось, что у него дилатационная кардиомиопатия - сердце Олега в несколько раз увеличено и функционирует, как сердце пожилого человека.

"15 августа нас вновь доставили в больницу и уже поняли, что проблемы с сердцем. У него появилась "синюшность", ноги стали отекать, накопилась жидкость в брюшной полости. Оказывается, что в течение месяца у него было предынфарктное состояние", - объяснила Светлана.

В Сухумской городской больнице врачи сразу предупредили маму: "У нас такие не выживают, вывозите".

На следующий день Олега перевезли в Сочи, помогло Министерство здравоохранения Абхазии.

"Там из него вывели семь литров жидкости. Кроме этого, вылезло еще много проблем – к примеру, выяснилось, что печень намного увеличена", - сказала Светлана.

Очередь по паспорту

Олегу нужна срочная пересадка сердца. У матери студента нет средств, чтобы оплатить операцию самостоятельно, но она не собирается сдаваться. С просьбой Светлана обратилась ко всем пользователям соцсетей, "клич" о помощи появился на ее странице Facebook.

Помочь Олегу в лечении отозвался фонд "Доброе дело". Руководитель Энрик Кортава договорился об обследовании молодого человека в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Но в Москве отказались поставить Олега в "лист ожидания" на новое сердце. Дело в том, что у пациента и его матери нет российского гражданства, а пересадка органа иностранному гражданину в России по закону запрещена.

По словам пресс-секретаря посольства России в Абхазии Дениса Лаврикова, согласно российскому законодательству, Олег Бушев не может получить российское гражданство, так как он не проживает постоянно в России, а его родители не граждане РФ. Может ли Светлана Бушева получить гражданство, процедуру его получения в посольстве не прокомментировали.

Светлана родилась в Магадане. В 1998 году у ее родителей украли документы. Документы были восстановлены, но оформить гражданство Светлане родители не успели. Вскоре они переехали в Абхазию и получили абхазское гражданство. Восстановить российское гражданство Светлане так и не удалось, в семье случилась еще одна беда – погиб родной брат Светланы.

"Нужно было уезжать, делать документы, но мама не хотела оставлять могилу брата и уезжать. Мне исполнилось 16 лет, и я уже не могла выезжать за границу только по свидетельству о рождении. Так и получилось, замкнутый круг. Мы пытались что-то делать, но граница была для нас закрыта", - объяснила она.

Помочь всем миром

О ситуации Олега узнал и президент Абхазии. Он поручил Министерству иностранных дел взять ситуацию под контроль. МИД республики дал указания посольству Абхазии в России.

По сообщению пресс-службы посольства Абхазии, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба отправил письмо в МИД России с просьбой оказать содействие в получении гражданства Олегу Бушеву в ускоренном порядке. Ответа от МИДа России на момент публикации заметки еще не поступало.

"Дело в том, что в России подобную операцию делают только для своих граждан. Сейчас перед нами стоит задача – мальчик должен ускоренно получить необходимую помощь. Мы на связи с компетентными органами и надеемся на быстрый ответ", - отметили в пресс-службе посольства Абхазии.

Сейчас Олег принимает дорогостоящие лекарства, которые поддерживают состояние его здоровья. За несколько дней пребывания в центре Бакулева семья потратила уже около 100 тысяч рублей – большая часть из них средства небезразличных к проблеме людей.

Но деньги за лечение будут возращены Бушевым, весь счет за лечение в клинике покроет Министерство здравоохранения Абхазии.

Современные препараты улучшили состояние Олега, но операция неизбежна. Новое сердце молодой человек должен получить в течение года.

Читайте также: