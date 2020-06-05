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Бжания: похитители людей в Абхазии вымогали более миллиарда рублей

© Foto / сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200605/1030274209/Bzhaniya-predlozhil-biznesu-obedinit-usiliya-v-borbe-s-kriminalom-.html

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества, а также действующими и бывшими главами силовых структур.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании с предпринимателями и силовиками сообщил, что преступники требовали за похищенных в Абхазии людей выкуп, в общей сложности превышающий миллиард рублей, сообщила пресс-служба главы государства. 

В ходе встречи, Бжания заявил, что настала пора предпринять экстраординарные меры для ограждения общества и государства от преступлений. Он предложил предпринимателям Абхазии объединить усилия для совместной борьбы с криминалом в стране.

"Они (преступления - ред.) приняли угрожающие масштабы, и в решении ( этой проблемы -ред.) важно объединить все усилия. В этом плане мы очень рассчитываем на вас",- сказал Аслан Бжания, обращаясь к предпринимателям.

При этом президент  отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы.

Бжания заявил, что считает первоочередной и важнейшей задачей соблюдение законов и обеспечение безопасности населения. "Государство, прежде всего, это право", - сказал президент. 

Глава государства озвучил ряд идей, в реализации которой предложил участвовать бизнесу, отмечается в сообщении пресс-службы президента. 

Бжания также озвучил общую статистику по похищениям граждан.

"Так в частности, по информации, представленной правоохранительными органами, общая сумма выкупа, которую требовали преступники при похищении 53 граждан Республики Абхазия, составляет более миллиарда рублей, из которых преступникам было выплачено более 200 миллионов рублей",  - говорится в сообщении на сайте президента.  

Глава государства также поблагодарил предпринимателей за помощь населению Абхазии в период пандемии. "Нас всех, и меня в частности, воодушевило то единство, с которым вы откликнулись на всеобщую беду. Проблема коронавируса тяжела, и она, безусловно, будет иметь большие отрицательные последствия. Но с божьей помощью, мы справимся", - сказал Бжания. 

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