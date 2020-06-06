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Кран в ванной комнате

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на трубопроводной линии

© Sputnik / Eugene Odinokov
В Абхазии
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31201
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200606/1030275131/Chast-Sukhuma-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-truboprovodnoy-linii.html

Аварию на трубопроводной линии устраняют рабочие бригады МУП «Водоканал». Подача воды будет налажена в течение дня. 

СУХУМ, 6 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Из-за аварии на трубопроводной линии центральная и нагорная части Сухума остались без воды, сообщили Sputnik в МУП "Водоканал".

Сейчас на месте неполадки устраняют рабочие бригады "Водоканала". 

В муниципальном предприятии отметили, что авария "достаточно крупная", и пока неизвестно, сколько времени понадобится на ее устранение. Однако подача воды, как заверили в "Водоканале", будет налажена в течение дня. 

Чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей, заявляло ранее руководство МУП "Водоканал". А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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