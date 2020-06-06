Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на трубопроводной линии

СУХУМ, 6 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Из-за аварии на трубопроводной линии центральная и нагорная части Сухума остались без воды, сообщили Sputnik в МУП "Водоканал".
Сейчас на месте неполадки устраняют рабочие бригады "Водоканала".
В муниципальном предприятии отметили, что авария "достаточно крупная", и пока неизвестно, сколько времени понадобится на ее устранение. Однако подача воды, как заверили в "Водоканале", будет налажена в течение дня.
Чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей, заявляло ранее руководство МУП "Водоканал". А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.
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