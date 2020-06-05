Гагрские очистные сооружения могут обойтись в три раза дороже сухумских

Министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила строящиеся очистные сооружения канализации в Гагре, а также действующие в селе Нижняя Эшера.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Министр экономики Абхазии, вице-премьер Кристина Озган в ходе инспекционной поездки в Гагрский район обратила внимание на то, что проект по строительству очистных сооружений канализации (КОС) в районе оценивается в 1,5 миллиарда рублей, что почти в три раза превышает сумму, потраченную на строительство очистных сооружений Сухума в селе Нижняя Эшера.

"Проект по строительству очистных сооружений канализации в Гагрском районе оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Плюс к этому для их запуска требуется проложить 11 километров магистрального трубопровода стоимостью около 240 миллионов рублей. Проект же по строительству очистных сооружений города Сухум обошелся в 606 миллионов рублей", - цитирует Озган пресс-служба Минэкономики страны.

Таким образом, общая стоимость реализации проекта в Гагрском районе составляет более 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

В ходе осмотра очистных сооружений канализации Гагры Кристина Озган отметила, в период Инвестпрограммы 2017-2019 годов проект был профинансирован на сумму 176 миллионов рублей, в Инвестпрограмме 2020-2022 года на него предусмотрено всего 395 миллионов рублей.

"Соответственно на реализацию всего проекта определен источник финансирования в сумме 582 миллиона рублей. Это лишь третья часть от всего требуемого объема. И даже если эти средства будут освоены, объект не может функционировать", - отметила она.

Озган предложила Администрации Гагрского района совместно осмотреть эксплуатируемые с 2016 года очистные сооружения в Нижней Эшере с целью изучения их эффективности для последующего принятия решения по данному вопросу.

КОС в Нижней Эшере глава Минэка осмотрела вместе с руководством Гудаутского и Гагрского районов.

Экскурсию по очистным сооружениям провел начальник очистных сооружений при МУП "Водоканал" Сухума Мирон Чачхалия, который рассказал о методах очистки и обеззараживания воды.

Он также поделился, с какими проблемами в работе сталкиваются специалисты предприятия.

"За время эксплуатации мы сталкиваемся с проблемами из-за недостаточного финансирования. Периодически выходят из строя насосы, которые нужно своевременно менять. Также на объекте были технологические ошибки, в связи с чем необходимо реконструировать несколько трубопроводов", - отметил Чачхалия и оценил работу объекта, как удовлетворительную.

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