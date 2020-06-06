Лечение ореха в Абхазии начнется в конце июня

Урожай ореха-фундука может оказаться под угрозой не только из-за активизации вредителей, но и из-за грибковых заболеваний, выявленных еще в 2017 году.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Лечение ореховых насаждений в Абхазии начнется в июне, заявил первый вице-премьер Беслан Джопуа в интервью Sputnik по итогам совещания с руководителями Госкомитета по экологии, Госинспекции по карантину растений, Государственной ветеринарной службы и службы защиты растений Минсельхоза.

"Мы в этом году готовы к лечению ореха. Мы сейчас ждем поступления препаратов. Специалисты отмечают, что ситуация в целом нормальная. Те меры по лечению, которые ранее были проведены, помогли. Сейчас необходимо еще раз провести лечение. Лечение начнется в июне", - подчеркнул Беслан Джопуа.

Первый вице-премьер заметил, что экологическая ситуация в Абхазии оставляет желать лучшего.

"Накануне прошло совещание, на котором присутствовали начальник Госкомитета по экологии, начальник ветслужбы при министерстве сельского хозяйства, начальник карантинной инспекции. Все эти службы проводят большую работу. Одни изучают и оценивают экологическую обстановку в стране, другие отвечают за решение экологических проблем. Сегодня ситуация оставляет желать лучшего. Многие проблемы возникают из-за человеческого фактора. Мы оказываем большое влияние на окружающую среду", - отметил Джопуа.

Он добавил, что в этом году будут продолжены мероприятия по борьбе с мраморным клопом. Обработка растений фунгицидами будет производиться до конца июня.

"Одна из самых актуальных проблем - мраморный клоп. Как известно, Россия оказывает содействия в решении проблемы. Сейчас должны поступить средства на покупку препаратов для борьбы с вредителем. Во всех районах нужно провести обработку ядохимикатами. Многие говорят: "зачем тратить деньги, клопов пока нет". Но это неправильный подход. Если ничего не предпринимать сейчас, то мы можем опоздать. Безусловно нужно принимать профилактические меры", - сказал Джопуа.

На совещании с профильными ведомствами также обсуждалась проблема вылова рыб в местах нереста и устьях рек.

Беслан Джопуа отметил, что важно ужесточить контроль за выловом рыбы в водоемах Абхазии орудиями ловли, воздействующими электрическим током, взрывом, токсичными химическими веществами.

"Существует проблема с ловлей рыбы в реках Абхазии. В наших городах и селах нет рыбнадзора, как это было в раньше. Мы обсудили меры воздействия на нарушителей. Сегодня нет закона, который можно было бы применить против нарушителей", - отметил он.

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По итогам совещания вице-премьер поручил Государственной инспекции Абхазии по карантину растений оптимизировать состав находящихся на службе в районах, в том числе на границах Абхазии, сотрудников ведомства, а также обеспечить на границах работу стационарный лабораторных комплексов для выявления заболеваний ввозимых растений.

Также Государственной ветеринарной службе поручено улучшить работу в районах, проводить плановые мероприятия по вакцинации домашнего скота без отклонения от графика, реагировать на экстренные вызовы специалистов в районы.

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