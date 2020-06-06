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Лечение ореха в Абхазии начнется в конце июня

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200606/1030277051/Lechenie-orekhovykh-nasazhdeniy-v-Abkhazii-nachnetsya-v-kontse-iyunya.html

Урожай ореха-фундука может оказаться под угрозой не только из-за активизации вредителей, но и из-за грибковых заболеваний, выявленных еще в 2017 году.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Лечение ореховых насаждений в Абхазии начнется в июне, заявил первый вице-премьер Беслан Джопуа в интервью Sputnik по итогам совещания с руководителями Госкомитета по экологии, Госинспекции по карантину растений, Государственной ветеринарной службы и службы защиты растений Минсельхоза.

"Мы в этом году готовы к лечению ореха. Мы сейчас ждем поступления препаратов. Специалисты отмечают, что ситуация в целом нормальная. Те меры по лечению, которые ранее были проведены, помогли. Сейчас необходимо еще раз провести лечение. Лечение начнется в июне", - подчеркнул Беслан Джопуа.

Первый вице-премьер заметил, что экологическая ситуация в Абхазии оставляет желать лучшего.

© AFP 2019 / ASIF HASSAN
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"Накануне прошло совещание, на котором присутствовали начальник Госкомитета по экологии, начальник ветслужбы при министерстве сельского хозяйства, начальник карантинной инспекции. Все эти службы проводят большую работу. Одни изучают и оценивают экологическую обстановку в стране, другие отвечают за решение экологических проблем. Сегодня ситуация оставляет желать лучшего. Многие проблемы возникают из-за человеческого фактора. Мы оказываем большое влияние на окружающую среду", - отметил Джопуа.

Он добавил, что в этом году будут продолжены мероприятия по борьбе с мраморным клопом. Обработка растений фунгицидами будет производиться до конца июня.

"Одна из самых актуальных проблем - мраморный клоп. Как известно, Россия оказывает содействия в решении проблемы. Сейчас должны поступить средства на покупку препаратов для борьбы с вредителем. Во всех районах нужно провести обработку ядохимикатами. Многие говорят: "зачем тратить деньги, клопов пока нет". Но это неправильный подход. Если ничего не предпринимать сейчас, то мы можем опоздать. Безусловно нужно принимать профилактические меры", - сказал  Джопуа.

На совещании с профильными ведомствами также обсуждалась проблема вылова рыб в местах нереста и устьях рек.

Беслан Джопуа отметил, что важно ужесточить контроль за выловом рыбы в водоемах Абхазии орудиями ловли, воздействующими электрическим током, взрывом, токсичными химическими веществами. 

"Существует проблема с ловлей рыбы в реках Абхазии. В наших городах и селах нет рыбнадзора, как это было в раньше. Мы обсудили меры воздействия на нарушителей. Сегодня нет закона, который можно было бы применить против нарушителей", - отметил он.

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По итогам совещания вице-премьер поручил Государственной инспекции Абхазии по карантину растений оптимизировать состав находящихся на службе в районах, в том числе на границах Абхазии, сотрудников ведомства, а также обеспечить на границах работу стационарный лабораторных комплексов для выявления заболеваний ввозимых растений. 

Также Государственной ветеринарной службе поручено улучшить работу в районах, проводить плановые мероприятия по вакцинации домашнего скота без отклонения от графика, реагировать на экстренные вызовы специалистов в районы. 

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