Еще один случай коронавируса зафиксирован в Абхазии

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился еще у одного курсанта, который будет госпитализирован в Гудаутскую больницу, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.
За последние сутки двенадцать курсантов были отпущены домой после 14-дневного карантина в пансионате "Айтар" в Сухуме: десять человек по линии МЧС, двое - МВД.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний составляет 36 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
Первые случаи COVID-19 были диагностированы в апреле у трех жителей Гагры, в мае коронавирус выявили у вернувшихся из России курсантов и нескольких жителей республики, вернувшихся из Сочи и Москвы.
Еще семь случаев заболевания новым типом вируса были подтверждены в Абхазии 3 июня.
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