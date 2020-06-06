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Еще один случай коронавируса зафиксирован в Абхазии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (537)
29400
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200606/1030277285/Esche-odin-sluchay-koronavirusa-zafiksirovan-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 45 граждан.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился еще у одного курсанта, который будет госпитализирован в Гудаутскую больницу, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19. 

За последние сутки двенадцать курсантов были отпущены домой после 14-дневного карантина в пансионате "Айтар" в Сухуме: десять человек по линии МЧС, двое - МВД.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний составляет 36 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Первые случаи COVID-19 были диагностированы в апреле у трех жителей Гагры, в мае коронавирус выявили у вернувшихся из России курсантов и нескольких жителей республики, вернувшихся из Сочи и Москвы. 

Еще семь случаев заболевания новым типом вируса были подтверждены в Абхазии 3 июня.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (537)


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